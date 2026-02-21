Sassuolo, Fabio Grosso:”ci godiamo la vittoria”

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, commenta così ai microfoni di Dazn la vittoria per 3-0 sul Verona: “Sono contento, la partita di oggi nascondeva tantissime difficoltà ma siamo stati bravi a soffrire pizzicando gli avversari nei momenti decisivi grazie al lavoro dei nostri attaccanti. Questo è un livello altissimo per dove arriviamo noi, poi abbiamo belle qualità con ragazzi.Grosso ha sottolineato che la partita nascondeva tante difficoltà, ma la squadra è stata brava a soffrire e a punire l’avversario nei momenti decisivi grazie al lavoro degli attaccanti”.

“Abbiano raggiuntoi un buon livello per dove arriviamo noi ma, dobbiamo continuare a lavorare.

Mi congratulo con Pinamonti e Berardi per il loro contributo, davanti abbiamo qualità

“Abbiamno fatto un altro passo avanti verso gli obiettivi” verso gli obiettivi, che non era facile e che ora bisogna recuperare energie per il prosieguo del campionato.