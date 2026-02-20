Gli infortuni di Lautaro dal 2017 al 2026

Refartato , oggi l’attaccante dell’inter Lautaro Martinez . Per Llargentino si prevede un’assenza di p 5 partite (se nel frattempo non migioreranno le sue condizioni) . Ecco i suoi più importanti infortunii dal 2017 all’ultimo mercoledì contro il Bodo Glimt nella gara di andata Champions League.
2025–2026
- Febbraio 2026: infortunio al polpaccio sinistro con distensione muscolare, che lo ha messo fuori per 3-4 settimane (salterà prestazioni importanti come il derby contro Milan).
Stagione 2024–25
- Marzo–Aprile 2025: diversi infortuni muscolari e affaticamenti vari nell’arco della stagione (hamstring, muscolo, coscia), con alcune settimane di stop e partite saltate.
Novembre 2024: assenza breve per un piccolo problema muscolare.
Stagione 2023–24
- Dicembre 2023–Gennaio 2024: infortunio all’adduttore che lo fermò brevemente e fece interrompere una lunga striscia di partite consecutive senza assenze.
Stagione 2022–23 (World Cup)
- Lautaro ha **giocato con un problema alla caviglia per buona parte della stagione, inclusi la Coppa del Mondo 2022 con l’Argentina e la finale di Champions League con l’Inter, spesso gestendo il dolore con iniezioni e antinfiammatori pur di essere disponibile.
- 2018–2019: problemi al polpaccio e infortunio alla coscia.
2017: frattura del metatarso durante l’inizio della carriera giovanile, con lunga assenza (115 giorni).