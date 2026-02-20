F1 , Lclerc su tutti nei tes del Bahrain

Terminati i test di F1 in Bahraincon la Ferrari migiore monoposto e miglir tempo della sei giorni di prove . Charles Leclerc chiude in testa col tempo di 1.31.992: davanti a Lando Norris s (+0.879), terzo Max Verstappen (+1.117). Qualche problema per Mercedes, rimasta ferma nella mattinata con Antonelli.
I risultati dell’ultimo giorno dei test F1 2026 in Bahrain: classifica dei tempi e giri percorsi
I risultati dell’ultimo giorno dei test F1 2026 in Bahrain: classifica dei tempi e giri percorsi
Charles Leclerc (Ferrari): miglior tempo 1:31.992, 132 giri
Lando Norris (McLaren): miglior tempo 1:32.871, 47 giri
Max Verstappen (Red Bull): miglior tempo 1:33.109, 65 giri
George Russell (Mercedes): miglior tempo 1:33.197, 82 giri
Pierre Gasly (Alpine): miglior tempo 1:33.421, 118 giri
Oliver Bearman (Haas): miglior tempo 1:33.487, 88 giri
Gabriel Bortoleto (Audi): miglior tempo 1:33.755, 71 giri
Kimi Antonelli (Mercedes): miglior tempo 1:33.916, 49 giri
Arvid Lindblad (Racing Bulls): miglior tempo 1:34.149, 165 giri
Carlos Sainz (Williams): miglior tempo 1:34.342, 141 giri
Oscar Piastri (McLaren): miglior tempo 1:34.352, 66 giri
Esteban Ocon (Haas): miglior tempo 1:34.494, 82 giri
Isack Hadjar (Red Bull): miglior tempo 1:34.511, 59 giri
Valtteri Bottas (Cadillac): miglior tempo 1:35.290, 38 giri
Nico Hulkenberg (Audi): miglior tempo 1:36.019, 64 giri
Sergio Perez (Cadillac): miglior tempo 1:40.842, 61 giri
Lance Stroll (Aston Martin): No Time, 6 giri