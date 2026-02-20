Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Europa League: Brann-Bologna 0-1, decide Castro Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Gli infortuni di Lautaro dal 2017 al 2026
F1 , Lclerc su tutti nei tes del Bahrain
Milano-Cortina, Speed skating 1500m: Francesca Lollobrigida è tredicesima

F1 , Lclerc su tutti nei tes del Bahrain

Febbraio 20, 2026
scritto daRedazione

Terminati i test di F1 in Bahraincon la Ferrari migiore monoposto e miglir tempo della sei giorni di prove . Charles Leclerc chiude in testa col tempo di 1.31.992: davanti a Lando Norris s (+0.879), terzo Max Verstappen (+1.117). Qualche problema per Mercedes, rimasta ferma nella mattinata con Antonelli.

I risultati dell’ultimo giorno dei test F1 2026 in Bahrain: classifica dei tempi e giri percorsi

I risultati dell’ultimo giorno dei test F1 2026 in Bahrain: classifica dei tempi e giri percorsi

    Charles Leclerc (Ferrari): miglior tempo 1:31.992, 132 giri

    Lando Norris (McLaren): miglior tempo 1:32.871, 47 giri

    Max Verstappen (Red Bull): miglior tempo 1:33.109, 65 giri

    George Russell (Mercedes): miglior tempo 1:33.197, 82 giri

    Pierre Gasly (Alpine): miglior tempo 1:33.421, 118 giri

    Oliver Bearman (Haas): miglior tempo 1:33.487, 88 giri

    Gabriel Bortoleto (Audi): miglior tempo 1:33.755, 71 giri

    Kimi Antonelli (Mercedes): miglior tempo 1:33.916, 49 giri

    Arvid Lindblad (Racing Bulls): miglior tempo 1:34.149, 165 giri

    Carlos Sainz (Williams): miglior tempo 1:34.342, 141 giri

    Oscar Piastri (McLaren): miglior tempo 1:34.352, 66 giri

    Esteban Ocon (Haas): miglior tempo 1:34.494, 82 giri

    Isack Hadjar (Red Bull): miglior tempo 1:34.511, 59 giri

    Valtteri Bottas (Cadillac): miglior tempo 1:35.290, 38 giri

    Nico Hulkenberg (Audi): miglior tempo 1:36.019, 64 giri

    Sergio Perez (Cadillac): miglior tempo 1:40.842, 61 giri

    Lance Stroll (Aston Martin): No Time, 6 giri

Febbraio 20, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Gli infortuni di Lautaro dal 2017 al 2026

Febbraio 20, 2026
Articolo successivo

Milano-Cortina, Speed skating 1500m: Francesca Lollobrigida è tredicesima

Febbraio 20, 2026

Recommended for You

Una nuova realtà in Formnula 1 , la nuova Ferrari SF-26

F1: Lando Norrsi è campione del Mondo. Il Gp di Abu Dhabi lo vince Verstappen , ma non basta

Super Max Verstappen , conquista la pole al Gran Premio di Abu Dhabi

F1 Gra Premio Abu Dhabi , Norrsi si rirpete anche nelle seconde libere

F1 , Gp Abu Dhabi , Norrsi miglior crono prime prove libere

VELO & McLAREN FORMULA 1 TEAM ® PRESENTANO LA LIVREA DEL GP DI ABU DHABI ISPIRATA AI RICORDI PIÙ AMATI DEI FAN DI McLAREN

F1 , Gp del Qatar , stoccata di super Max Verstappen e mondiale riaperto