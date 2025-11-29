F1 Gp del Qatar, Piastri conquista la pole

Dopo la Sprint , l’australiano si prende anche la pole nel Gp del Qatara a Losail. Vittoria di Piastri nella gara sprint.
Ancora nulla di definito nell’assegnazione del titolo di campione del mondo in Formula 1. Domani , Oscar Piastri parirà in pole position anche nella gara lunga . Il pilota australiano su Mc Laren partirà davanti al comnpagno di scuderia Lando Norris – lòeader in classificva mondiale. Seconda fila per Mac Verstappen (Rec Bull), seguito da George Rusasel (Merecedes). Ancora una delusione per le due Ferrari: Leclerc 10° , , Hamilton 18°.
La griglia di partenza del GP Qatar di F1 2025
1ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Lando Norris (McLaren)
2ª fila: Max Verstappen (Red Bull), George Russell (Mercedes)
3ª fila: Kimi Antonelli (Mercedes), Isack Hadjar (Racing Bulls)
4ª fila: Carlos Sainz (Williams), Fernando Alonso (Aston Martin)
5ª fila: Pierre Gasly (Alpine), Charles Leclerc (Ferrari)
6ª fila: Nico Hulkenberg (Sauber), Liam Lawson (Racing Bulls)
7ª fila: Ollie Bearman (Haas), Gabriel Bortoleto (Sauber)
8ª fila: Alexander Albon (Williams), Yuki Tsunoda (Red Bull)
9ª fila: Esteban Ocon (Haas), Lewis Hamilton (Ferrari)
10ª fila: Lance Stroll (Aston Martin), Franco Colapinto (Alpine)