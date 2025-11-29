Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Oggi sciopero dei giornalisti per il rinnovo del contratto nazionale Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
F1 Gp del Qatar, Piastri conquista la pole
Milan , Leao:”doabbiamo continuare , sapevamo che era difficile”
Milan , Tomori:" Scudetto? È ancora presto"

Milan , Leao:”doabbiamo continuare , sapevamo che era difficile”

Novembre 29, 2025
scritto daRedazione

Rafa Leao, dopo il gol che ha consegnato al Milan il successo contro la Lazio, ha parlato a Sky: “Sto imparando a muovermi da numero 9. Il lavoro della squadra mi aiuta, dentro e fuori dal campo. I movimenti che devo fare li capiscono bene i compagni: il cross di Tomori è una cosa che proviamo in allenamento. Dobbiamo continuare, sapevamo che era difficile. Siamo molto contenti. Siamo nella strada giusta ma ci mancano ancora tante partite.”

Novembre 29, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

F1 Gp del Qatar, Piastri conquista la pole

Novembre 29, 2025
Articolo successivo

Milan , Tomori:" Scudetto? È ancora presto"

Novembre 29, 2025

Recommended for You

Juventus, Koopmeiners:” tatticamente Sapalletti è troppo forte “

Roma: El Aynaoui , Konè , escluse lesioni

Milan , Maignan:””Ogni parata è importante per vincere la partita”

Milan , Pulisic:”ero al posto giusto nel momento giusto”

Inter, Thuram:”Abbiamo fatto una gara seria, ma possiamo ancora migliorare tanto”

Milan , Bartesaghi:”Sul posto da titolare: “Non l’avrei mai immaginato”

Napoli, Lang:” questo gol è solo l’inizio”