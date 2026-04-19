Il Bayern si conferma Campione di Germania. Battuto lo Stoccarda 4-2

Il Bayern Monaco si conferma ancora una volta padrone assoluto del calcio tedesco. Con la vittoria per 4-2 contro lo Stoccarda nella 30ª giornata di Bundesliga, i bavaresi si laureano campioni di Germania per la 34ª volta nella loro storia, conquistando il titolo con quattro turni d’anticipo.

All’Allianz Arena la gara si apre con una sorpresa: sono gli ospiti a passare in vantaggio al 21’ con Fuhrich, gelando momentaneamente il pubblico di casa. La reazione del Bayern, però, è immediata e travolgente. Nel giro di sei minuti la partita viene completamente ribaltata.

Al 31’ arriva il pareggio firmato da Raphaël Guerreiro, bravo a finalizzare un’azione costruita da Musiala. Due minuti più tardi il sorpasso porta la firma di Nicolas Jackson, servito da un ispirato Luis Díaz. Il momento magico dei padroni di casa continua al 37’, quando Alphonso Davies cala il tris ancora su assist del colombiano ex Liverpool, fissando il punteggio sul 3-1 già nel primo tempo.

Nella ripresa il Bayern gestisce il ritmo senza mai perdere il controllo del match e al 52’ chiude virtualmente i conti con il gol di Harry Kane, sempre più leader e terminale offensivo della squadra di Vincent Kompany.

Nel finale lo Stoccarda trova il gol del 4-2 all’88’ con Andrés, che serve solo a rendere meno pesante il passivo.

Con questo successo il Bayern Monaco centra il secondo titolo consecutivo e il tredicesimo nelle ultime quattordici stagioni, interrompendo la sola eccezione rappresentata dal Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Un dominio che continua a confermarsi quasi incontrastato nel panorama tedesco.

Ora la squadra di Kompany può concentrare tutte le energie sulle semifinali di Champions League contro il Paris Saint-Germain, con l’obiettivo di trasformare una stagione già trionfale in un’annata potenzialmente storica.