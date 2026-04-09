Maurizio Mariani tra gli arbitri selezionati per i Mondiali 2026

La FIFA ha ufficializzato la lista degli arbitri scelti per il FIFA World Cup, in programma dall’11 giugno al 19 luglio negli Stati Uniti, Canada e Messico. Tra i nomi di spicco figura Maurizio Mariani, uno dei pochi arbitri italiani selezionati per dirigere alcune partite della competizione più importante del calcio mondiale.

Mariani, con una carriera consolidata nel massimo campionato italiano e nelle competizioni UEFA, si prepara a portare la propria esperienza anche sul palcoscenico globale del Mondiale. La FIFA ha sottolineato l’importanza di avere arbitri di alto livello tecnico e capacità di gestione della partita, caratteristiche che hanno permesso a Mariani di guadagnarsi la nomina.

Non sono ancora stati comunicati i match specifici che Mariani arbitrerà, ma la sua presenza tra i fischietti ufficiali conferma l’elevato riconoscimento internazionale ottenuto negli ultimi anni. L’Italia potrà così contare su un rappresentante di grande esperienza nella gestione dei momenti più delicati delle partite, in un torneo atteso da milioni di tifosi in tutto il mondo.

I Mondiali 2026 si preannunciano come un’edizione storica, con 48 squadre in campo e arbitri scelti tra i migliori professionisti internazionali, pronti a garantire equità e qualità sul terreno di gioco.