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Maurizio Mariani tra gli arbitri selezionati per i Mondiali 2026

Maurizio Mariani tra gli arbitri selezionati per i Mondiali 2026

Aprile 9, 2026
scritto daRedazione
Foto Alessandro La Rocca/LaPresse 29 maggio 2022 - Pisa, Italia sport, calcio Finale Playoff- ritorno Pisa vs Monza Campionato di calcio Serie BKT 2021/2022 - Stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani. Nella foto: arbitro Maurizio Mariani di ApriliaPhoto Alessandro La Rocca/LaPresse May 29, 2022- Pisa, Italy sport, soccer Finale Playoff -ritorno-Pisa vs Monza - Italian Football Championship League BKT 2021/2022 - Arena Garibaldi-Romeo Anconetani stadium. In the pic: referee Maurizio Mariani di Aprilia

La FIFA ha ufficializzato la lista degli arbitri scelti per il FIFA World Cup, in programma dall’11 giugno al 19 luglio negli Stati Uniti, Canada e Messico. Tra i nomi di spicco figura Maurizio Mariani, uno dei pochi arbitri italiani selezionati per dirigere alcune partite della competizione più importante del calcio mondiale.

Mariani, con una carriera consolidata nel massimo campionato italiano e nelle competizioni UEFA, si prepara a portare la propria esperienza anche sul palcoscenico globale del Mondiale. La FIFA ha sottolineato l’importanza di avere arbitri di alto livello tecnico e capacità di gestione della partita, caratteristiche che hanno permesso a Mariani di guadagnarsi la nomina.

Non sono ancora stati comunicati i match specifici che Mariani arbitrerà, ma la sua presenza tra i fischietti ufficiali conferma l’elevato riconoscimento internazionale ottenuto negli ultimi anni. L’Italia potrà così contare su un rappresentante di grande esperienza nella gestione dei momenti più delicati delle partite, in un torneo atteso da milioni di tifosi in tutto il mondo.

I Mondiali 2026 si preannunciano come un’edizione storica, con 48 squadre in campo e arbitri scelti tra i migliori professionisti internazionali, pronti a garantire equità e qualità sul terreno di gioco.

Aprile 9, 2026
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