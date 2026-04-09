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Monte-Carlo Masters, Carlos Alcaraz soffre ma vince: è ai quarti
Alexander Bublik avanza ai quarti a Montecarlo: sfida Alcaraz
Maurizio Mariani tra gli arbitri selezionati per i Mondiali 2026

Alexander Bublik avanza ai quarti a Montecarlo: sfida Alcaraz

Aprile 9, 2026
scritto daRedazione

Sul rosso del Monte-Carlo Masters, Alexander Bublik ha conquistato una convincente vittoria negli ottavi di finale, imponendosi su Jiri Lehecka con il punteggio di 6-2, 7-5.

Bublik ha iniziato il match con grande determinazione, sfruttando il suo servizio potente e le soluzioni imprevedibili da fondo campo per destabilizzare l’avversario. Il primo set è stato dominato dallo stile aggressivo dello spagnolo naturalizzato kazako, che ha chiuso agevolmente sul 6-2. Nel secondo set, Lehecka ha provato a reagire, portando lo score sul 5-5, ma Bublik ha mostrato freddezza e precisione nei momenti chiave, strappando i game decisivi e assicurandosi la vittoria in due set.

Con questo successo, Bublik si qualifica per i quarti di finale, dove affronterà Carlos Alcaraz in quello che si preannuncia come uno dei match più attesi del torneo. La sfida vedrà contrapposti il talento esplosivo e imprevedibile di Bublik contro la solidità e il gioco aggressivo da fondo di Alcaraz, già vincitore degli ottavi in una partita combattuta.

Il match promette spettacolo, con entrambi i giocatori motivati a consolidare la loro posizione tra i migliori sulla terra rossa europea, e con un occhio alla semifinale che si preannuncia aperta a sorprese.

Aprile 9, 2026
scritto daRedazione
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