Monte-Carlo Masters, Carlos Alcaraz soffre ma vince: è ai quarti

Giornata intensa sulla terra rossa del Monte-Carlo Masters, dove Carlos Alcaraz ha conquistato l’accesso ai quarti di finale dopo una battaglia in tre set contro Tomás Martín Etcheverry. Il punteggio finale — 6-1 4-6 6-3 — racconta solo in parte una sfida più complessa di quanto il primo set lasciasse presagire.

Lo spagnolo è partito fortissimo, imponendo ritmo e qualità fin dai primi scambi. Il 6-1 iniziale sembrava indirizzare il match verso una vittoria rapida, con Alcaraz dominante sia negli scambi da fondo sia nelle accelerazioni improvvise. Tuttavia, nel secondo set è arrivata la reazione di Etcheverry, bravo a rallentare il gioco e a sfruttare un calo di intensità del numero uno spagnolo.

Il parziale perso ha rimesso tutto in discussione, trasformando l’incontro in una vera prova di maturità per Alcaraz. Nel terzo set, però, il talento di Murcia ha ritrovato ordine e aggressività, riuscendo a piazzare il break decisivo e a gestire il vantaggio fino alla chiusura.

Con questo successo, Alcaraz conferma la sua crescita anche sulla terra battuta, superficie su cui punta a essere protagonista in tutta la stagione europea. Ai quarti lo attende ora Alexander Bublik, avversario imprevedibile e capace di mettere in difficoltà chiunque con il suo tennis fuori dagli schemi.

La sensazione è che, pur senza brillare per tutta la durata del match, Alcaraz abbia dimostrato ancora una volta una qualità fondamentale: la capacità di vincere anche nelle giornate più complicate. Ed è proprio questo il segnale più importante in vista delle fasi decisive del torneo.