Atp Montacarlo: Aliassime ai quarti , Casper Ruus si ritira sul 2-2 nel secondo set

Ritiro per Casper Ruud nel corso del secondo set della sfida con Felix Auger-Aliassime, valida per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Monte-Carlo 2026. Problema al polpaccio destro per il norvegese, che ha accusato quello che all’apparenza sembra uno stiramento a inizio secondo parziale. Sul punteggio di 1-1 ha detto all’arbitro di non riuscire a muoversi e ha chiesto l’intervento del fisioterapista, che lo ha massaggiato all’altezza della zona dolorante. Poco dopo è arrivato il ritiro.Il orimo seti si è cocnlusuo 7-5 a favore di Aliassime.