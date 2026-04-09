Paris Saint Germain – Liverpool 2-0

Il Paris Saint-Germain manda un segnale forte all’Europa e supera con autorità il Liverpool FC per 2-0 nell’andata dei quarti di finale di UEFA Champions League.

Al Parco dei Principi, la squadra francese domina a lungo il gioco, costruisce molto e capitalizza grazie al talento dei suoi giovani protagonisti, pur lasciando qualche rimpianto per le numerose occasioni non concretizzate.

Fin dalle prime battute, il PSG impone ritmo e qualità nella circolazione del pallone, costringendo il Liverpool a difendersi basso e a rinunciare alla consueta aggressività. La pressione parigina trova sbocco concreto con Désiré Doué, autore del gol che rompe l’equilibrio e accende l’entusiasmo del pubblico di casa. Il vantaggio è il risultato di una superiorità evidente, costruita con pazienza e intensità.

Il Liverpool prova a reagire, ma fatica a trovare spazi e continuità. La squadra inglese appare meno brillante del solito e incapace di incidere negli ultimi metri, complice anche l’organizzazione difensiva dei francesi.

Nella ripresa, il copione non cambia: il PSG continua a gestire il possesso e a creare pericoli. Il raddoppio arriva con Khvicha Kvaratskhelia, che finalizza una delle tante azioni offensive con freddezza, mettendo in discesa la sfida.

Nonostante il doppio vantaggio, i padroni di casa sprecano diverse opportunità per chiudere definitivamente i conti, lasciando aperto uno spiraglio al Liverpool in vista del ritorno. Il 2-0 finale premia comunque la squadra più intraprendente e organizzata.

In ottica qualificazione, il PSG si presenta ad Anfield con un margine importante, ma non decisivo: servirà un’altra prova di maturità per difendere il vantaggio contro un Liverpool chiamato a una rimonta difficile ma non impossibile.

TABELLINO PSG-LIVERPOOL

PSG-LIVERPOOL 2-0

PSG (4-3-3): Safonov ; Hakimi , Marquinhos , Pacho , Nuno Mendes ; Zaïre-Emery , Vitinha , João Neves ; Doué (77′ Lee ), Dembélé (87′ Hernandez s, Kvaratskhelia . All. Luis Enrique.

LIVERPOOL (3-4-2-1): Mamardashvili ; Gomez , Konaté , Van Dijk ; Frimpong (90′ Nyoni), Gravenberch , Mac Allister, Kerkez (78′ Robertson ); Wirtz (78′ Gakpo), Szoboszlai (78′ Jones sv); Ekitiké (78′ Isak ). All. Slot.

Marcatore: 11′ Douè, 65′ Kvaratskhelia

Arbitro: Sanchez (Spa)

Ammoniti: Gomez, Mac Allister (L)