Champions League, Barcellona – Atlético Madrid: la dura reazione di Flick dopo il ko al Camp Nou

Barcellona – Dopo il pesante 0‑2 subito in casa contro l’Atlético Madrid nell’andata dei quarti di finale di UEFA Champions League, l’allenatore del Barcelona, Hansi Flick, ha rivolto critiche nette all’arbitraggio e alla gestione di alcuni episodi chiave della partita.

Il tecnico tedesco, visibilmente irritato, ha contestato in particolare due decisioni arbitrali che, a suo giudizio, hanno cambiato l’inerzia del match: l’espulsione di Pau Cubarsí poco prima dell’intervallo e il mancato intervento del VAR in un episodio di possibile calcio di rigore per un tocco di mano in area. Secondo Flick, l’arbitro e la tecnologia non avrebbero interpretato correttamente la situazione, negando così alla sua squadra un potenziale punto di svolta.

“Non capisco perché il VAR non sia stato utilizzato. Tutti possiamo sbagliare, ma qual è lo scopo del VAR se non per episodi come questo?” ha dichiarato Flick a Movistar Plus, commentando senza mezzi termini le scelte arbitrali.