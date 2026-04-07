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Champions League, Slot carica il Liverpool: “Dobbiamo reagire e restare concentrati”

Aprile 7, 2026
scritto daRedazione

Parigi, 7 aprile 2026 – Alla vigilia della gara di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Paris Saint‑Germain, l’allenatore del Liverpool, Arne Slot, ha parlato in conferenza stampa sottolineando la necessità di reagire dopo una stagione altalenante. “Abbiamo avuto momenti difficili e ne abbiamo parlato con i giocatori — ha dichiarato il tecnico olandese — ma questo club ha una storia di reagire dopo le difficoltà e dobbiamo mostrare lo stesso carattere anche qui a Parigi.”

Slot ha evidenziato come la concentrazione sarà determinante contro il PSG: “Se giochiamo come nelle fasi finali del match contro il Manchester City, rischiamo di subire gol. In Champions League i dettagli fanno la differenza”. Nonostante le critiche arrivate dopo alcune prestazioni sottotono, l’allenatore ha ribadito fiducia nella squadra e nel sostegno reciproco tra i giocatori: “Il gruppo rimane compatto e solidale, ed è questa coesione che ci permetterà di affrontare ogni avversario con determinazione”.

Sul piano tattico, Slot ha sottolineato l’importanza di approcciare la partita con coraggio, senza pensare troppo al lungo termine: “Non penso troppo al futuro. Dobbiamo concentrarci sul primo passo, questa partita, poi vedremo”. L’obiettivo è giocare con aggressività e lucidità, cercando di controllare i momenti chiave del match e sfruttare ogni occasione per mettere pressione al PSG.

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