Juventus, Spalletti punta la Champions: “Ogni punto conta”

Torino, 8 aprile 2026 – La Juventus si prepara allo sprint finale di campionato con un obiettivo chiaro: centrare il quarto posto e tornare in Champions League. Dopo la vittoria per 2‑0 contro il Genoa, l’allenatore Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa, sottolineando l’importanza di continuità e concentrazione per le ultime giornate della Serie A.

La Champions è lì, dobbiamo restare lucidi e dare il massimo in ogni partita. La stagione non è ancora finita, ogni punto può fare la differenza”, ha dichiarato il tecnico.

Le parole di Spalletti

Il tecnico toscano ha elogiato la prestazione contro il Genoa, pur evidenziando alcune lacune nel secondo tempo:

“Sono contento della prestazione, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo abbiamo mollato un po’ la presa, e questo è un aspetto su cui dobbiamo lavorare.”

Spalletti ha anche ribadito che la squadra deve concentrarsi sul presente, partita dopo partita, senza guardare troppo la classifica.

Con il campionato verso le ultime giornate, la Juventus dovrà affrontare dirette concorrenti per il quarto posto e gestire al meglio energie e infortuni. La continuità di prestazioni sarà determinante per consolidare la posizione e conquistare l’accesso alla massima competizione europea.