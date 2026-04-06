Milan , Pavlovic:”c’è grande deluisione per la sconfitta”

“C’è ‘è grande delusione , abbiamo perso terreno dall’Inter . Non siamo riusciti a segnare , il gol lo hanno fatto loro” IL GOL LO HANNO FATTO LORO” Così il difensore del Milan Pavlovici al termine del match vinto dal Napoli 1-0 , ai microfoni Dazn.

“Non ci dobbiamo preoccupare di cosa fanno le altre squadre , Dobbiamo raggiungere i nostri obiettivi , così come ha detto mister Allegri , è la Chaampions LKeague”

“Nele ultime due partite non abbiamo avto tante occasioni, nonostante oggi abbiamo fatto giarer bene la palla contro il Napoli “