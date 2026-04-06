Napoli-Milan – Conte:”andiamo avanti così”

Al termine del match vnto dal Napoli 1-0 contro il Milan che porta i capioni d’Italia a scavalcare il Milan al secondo posto , ai microfoni Dazn, il tecnico dei partenopei Antonio Conte

“La vittoria lascia tanto entusiamo e fiducia, se noi siamo li al secondo posto bisogna ringraziare trutti i ragazzi , per tutte le aasenze che abbiamo avuto.

“Penso che la cosa straorerdinaria che ha fatto quyesta squadra l’ha fatto priprio nelle assenze. Penso a Elmas entrato negli ultimi 15 minuti di stasera ……… a Mazzocchi ,,,,,, . penso a Politano enttato nel momento che ilMilan era un pò stanco. Adesso bisgna continuare per la Champions League: il Milan , la Juve ambiscono alla Champions , non cpisco perchè il Napoli non pèossa aver questo obiettivo”

“In questo momento di gioia per il secondo posto , in un momento tragico per le tante assenze hanno rispoto tutti presente. Tutti si sono messi a disposizione: Oggi Giovane ha risposto bene alla sua presenza in campo. Dobbiamo essere realiti , sappiamo che non dobbiamo sbagliare mai , ma l’Inter sta meritando quello che sta facendo , noi doabbiamo aver la voglia e andara avanti , ma difendere lo scudetto”.