Politano: “Vittoria di squadra, il Napoli ha dimostrato maturità”

NAPOLI – Dopo il successo contro il Milan, Matteo Politano autore del gol che ha regalato il secondo posto in classifica ai campioni d’Italia ai microfoni Dazn.

“È stata una vittoria importante contro una grande squadra”, afferma Politano. “Abbiamo fatto una gara attenta, soffrendo quando c’era da soffrire e colpendo nei momenti giusti”.“C’è stata grande compattezza tra i reparti. Quando giochiamo così, diventa difficile per chiunque affrontarci”.

Politano si sofferma anche sull’aspetto mentale, spesso determinante in sfide di alto livello: “Queste partite si vincono con la testa oltre che con la qualità. Siamo stati maturi”.

Non manca un riferimento al lavoro dell’allenatore, fondamentale nella preparazione del match: “Il mister ci aveva chiesto intensità e attenzione ai dettagli. Abbiamo seguito il piano gara”.