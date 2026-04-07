Dusan Vlahovic: nuovo stop per infortunio al polpaccio

La Juventus deve fare i conti con un nuovo guaio fisico che riguarda il suo attaccante di punta, Dusan Vlahovic. Durante la partita contro il Genoa, l’attaccante serbo ha accusato un fastidio al polpaccio già nel riscaldamento pre-partita, costringendo lo staff tecnico a non farlo scendere in campo.
Le prime valutazioni mediche
Dopo la partita, Vlahovic si è sottoposto a controlli approfonditi presso il J Medical, che hanno evidenziato una lesione di basso grado al polpaccio. Questo tipo di infortunio richiede solitamente uno stop di circa un mese, ma la Juventus preferisce monitorare giorno per giorno le condizioni del giocatore per valutare eventuali complicazioni.
La speranza dei tifosi è di rivederlo in campo tra fine aprile e inizio maggio 2026.