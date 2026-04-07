Elba Trail: al via la storica gara di trail running dell’isola toscana

L’11 aprile torna una delle manifestazioni sportive più attese sull’isola, che comprende tre distanze e trekking tra sentieri, natura e panorami

Isola d’Elba, 07 aprile 2026 – Sabato 11 aprile torna l’Elba Trail per la sua XVI edizione, una delle gare di trail running più longeve della Toscana. L’evento propone tre percorsi competitivi – 58 km, 28 km e 14 km – e un percorso trekking non competitivo di 14 km per chi invece desidera immergersi nella natura a passo più lento e rilassato.

La manifestazione è organizzata da Atletica Isola d’Elba, con il supporto delle associazioni locali e il patrocinio dei comuni di Marciana e Marciana Marina, e richiama ogni anno centinaia di atleti, con partecipanti attesi anche da Spagna, Francia, Regno Unito e Nord Europa.

Percorsi alla scoperta dell’isola

Tra sentieri immersi nella macchia mediterranea, borghi storici e panorami sul mare, i percorsi di Elba Trail permettono agli atleti non solo di mettersi alla prova sul piano fisico, ma anche di attraversare alcuni degli scenari più suggestivi della zona nord-occidentale dell’isola tra cui: la vetta del Monte Capanne, la punta più alta dell’isola, dove la fatica viene ripagata da un panorama unico che fa addirittura scorgere l’Isola di Montecristo; Pomonte, famosa per le sue spiagge e per il Relitto dell’Elviscot; Sant’Andrea, un tesoro paesaggistico che si distingue per le imponenti scogliere granitiche e le calette nascoste; il Romitorio di San Cerbone tra castagni secolari e la Fortezza Pisana.

La partenza delle due gare più lunghe avrà luogo a Marciana Marina – per la 58 km alle ore 6.00 e per la 28 km alle ore 9. 30 – mentre per la 14 km e la camminata, con partenza rispettivamente alle 10.00 e 10.15, la partenza sarà da Marciana. A conferma della crescita e dell’autorevolezza acquisita dall’evento in questi anni, la Federazione ha scelto l’Elba Trail per ospitare un appuntamento di massimo rilievo: la distanza di 28 km è stata infatti designata come Campionato Toscano di Sky Race in gara unica. Si tratta di una novità assoluta per la manifestazione, che ne aumenta il prestigio e l’attrattività a livello agonistico nazionale. Per questa competizione verranno premiati i primi cinque assoluti e i primi di categoria, con premi cumulabili con quelli della classifica generale.

Tra le novità di quest’anno, inoltre, spicca anche la partecipazione di Vagamonti, associazione specializzata in trekking nella natura rivolti a persone con disabilità, che con i suoi associati faranno una passeggiata in joelette (carrozzine fuoristrada che permettono a persone con disabilità motoria di effettuare escursioni e trekking in montagna) il pomeriggio di venerdi 10 aprile (ore 1430), partendo dalla Fortezza Pisana in direzione Pedalta, per godere delle bellezze dei boschi insieme ai propri accompagnatori.

Il Tuscany Skytrail Tour

Un elemento di particolare prestigio per l’edizione 2026 è anche il ruolo centrale dell’Elba Trail all’interno del Tuscany Skytrail Tour, il circuito d’eccellenza dello skyrunning regionale.

Nato nel 2025 con lo scopo di promuovere lo sport outdoor e i suoi valori fondanti — amore e rispetto per la montagna, etica sportiva e promozione del territorio — il circuito si è rapidamente affermato nel panorama nazionale. L’Elba Trail è tra le gare fondatrici di questo progetto che, dopo il successo del primo anno con 4 eventi, nel 2026 cresce fino a coinvolgere 6 tappe straordinarie.

Tutte le gare del circuito sono affiliate alla FISky (Federazione Italiana Skyrunning), a garanzia dell’alto profilo tecnico e organizzativo. Il Tuscany Skytrail Tour non è dunque solo una sequenza di competizioni, ma un percorso che esalta le bellezze naturali di ciascun territorio, unendo paesaggi spettacolari, natura selvaggia e la storia delle montagne. Al termine della stagione, una classifica combinata decreterà i vincitori, portando all’assegnazione del trofeo dedicato alla vincitrice e al vincitore del circuito.