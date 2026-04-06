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Grifonissima 2026. Tredicesimo appuntamento Critterium Nazionale di Podismo su strada per gionalisti
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Grifonissima 2026. Tredicesimo appuntamento Critterium Nazionale di Podismo su strada per gionalisti

Aprile 6, 2026
scritto daRedazione

Cominicato stampa USSI Umbria

Torna anche quest’anno il Criterium Nazionale di podismo su strada per giornalisti, giunto alla decima edizione ed organizzato dal gruppo Umbro dell’Ussi- Unione Stampa Sportiva, sempre a Perugia nell’ambito della Grifonissima, organizzata dall’associazione Avanti Tutta.

Al Criterium possono prendere parte i colleghi e le colleghe iscritte all’Ordine dei Giornalisti, di qualunque  regione, purchè FIDAL o altro ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.Il Campionato italiano di corsa su strada per giornalisti avrà una sua apposita classifica che premierà i primi 3 uomini e le prime 3 donne. La manifestazione è prevista per la mattina di domenica 1o Maggio 2025.

Iscrizioni

Per le iscrizioni valgono le regole previste nel regolamento generale, selezionando la opzione CRITERIUM GIORNALISTI. L’iscrizione è completamente gratuita. La quota di 15 euro è a carico di USSI Umbria.

Una volta completate le procedure di iscrizione l’atleta dovrà inviare entro giovedì 7 maggio alla segreteria di USSI Umbria segretario@ussiumbria.it la conferma di iscrizione scaricabile da ICRON e copia della tessera di iscrizione all’albo. In alternativa, si può consegnare tutto quanto richiesto, sempre entro la stessa data alla segreteria di ussi Umbria in via Martiri dei Lager 92 Interno 11

Pettorali e t-shirt ufficiale Grifonissima verranno consegnati ai giornalisti partecipanti da parte di incaricati USSI Umbria

Aprile 6, 2026
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