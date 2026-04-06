Udinese–Como 0-0, poche emozioni al Friuli: un punto che serve poco

Una gara ordinata ma poco spettacolare, dove la paura di perdere ha avuto la meglio sulla voglia di vincere. Il risultato finale, uno 0-0 senza troppe emozioni, appare quindi lo specchio più fedele di quanto visto in campo.

Le festività Pasquali e la soista pper gli impegni della Naziiobali appanna il Cmo. lFinisce senza reti la sfida tra Udinese Calcio e Como 1907, al termine di una partita bloccata, tattica e povera di vere occasioni. Un pareggio che fotografa perfettamente l’andamento del match: tanto equilibrio, ma pochissimi spunti offensivi.

La gara si apre con grande prudenza da entrambe le parti. Il Como prova a gestire il possesso palla, cercando di costruire con ordine, mentre l’Udinese si affida a un atteggiamento più attendista, pronta a colpire in ripartenza. Tuttavia, le due squadre faticano a rendersi pericolose: le difese prevalgono sugli attacchi e i portieri restano praticamente inoperosi.

Nel secondo tempo il copione non cambia molto. Il Como aumenta leggermente la pressione, ma senza trovare il guizzo decisivo negli ultimi metri. L’Udinese, dal canto suo, prova a sfruttare gli spazi lasciati dagli ospiti, ma manca lucidità nelle scelte finali.

Nel finale arrivano i pochi sussulti della partita: un colpo di testa che termina alto, un tiro respinto dal portiere e un paio di conclusioni murate dalla difesa. Troppo poco per rompere l’equilibrio

Il pareggio consente al Como di proseguire la propria corsa nelle zone alte, ma rappresenta comunque un rallentamento nella lotta per l’Europa. Per l’Udinese, invece, è un punto utile più per la continuità che per ambizioni di classifica.

UDINESE-COMO 0-0

IL TABELLINO

Udinese (3-5-1-1): Okoye 6; Kristensen 5,5, Kabasele 6,5 (86’ Bertola sv), Solet 6,5; Ehizibue 6 (86’ Zarraga sv), Piotrowski 6 (65’ Miller 6), Karlstrom 6,5, Ekkelenkamp 5,5 (69’ Gueye 6), Kamara 6 (69’ Arizala 6,5); Atta; Zaniolo 5,5. A disposizione: Sava, Padelli, Bayo, Mlacic, Camara. Allenatore: Runjaic

Como (4-2-3-1): Butez 6; Smolcic 5,5 (86’ Van Der Brempt sv), Diego Carlos 6,5, Kempf 6, Valle 6; Perrone 6 (60’ Sergi Roberto 6), Da Cunha 6; Paz 5,5, Caqueret 5,5 (60’ Baturina 6), Diao 6 (80’ Morata 6); Douvikas 6 (60’ Vojvoda 5,5). A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Morata, Moreno, Kuhn, De Paoli. Allenatore: Fabregas

Arbitro: Maresca

Ammoniti: Perrone (C), Diego Carlos (C), Smolcic (C), Ehizibue (U), Kristensen (U)