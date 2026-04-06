Napoli–Milan, big match di Serie A: le probabili formazioni e le ultime notizie

Napoli, 6 aprile 2026 – Lunedì 6 aprile 2026 lo Stadio Diego Armando Maradona ospiterà uno degli incontri più attesi della 31ª giornata di Serie A: Napoli–Milan. Una sfida fondamentale per la corsa Champions League, con entrambe le squadre determinate a conquistare i tre punti.

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Il Napoli, allenato da Antonio Conte, arriva all’appuntamento con una striscia positiva di risultati e punta a sfruttare il fattore campo. In conferenza, Conte ha sottolineato l’importanza di mantenere concentrazione e disciplina tattica: “Sarà una partita dura, il Milan è un avversario di grande qualità. Dobbiamo restare compatti e aggressivi.”

Il Milan di Massimiliano Allegri, invece, cercherà conferme dopo una recente vittoria convincente. Il tecnico rossonero ha insistito sulla necessità di gestire bene il centrocampo e sfruttare la velocità dei propri esterni per creare superiorità sulle fasce.

Probabili formazioni

Napoli (3‑4‑2‑1) – Milinkovic‑Savic; Beukema/Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano/Gutierrez, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, Scott McTominay; Hojlund.



Milan (3‑5‑2) – Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, /Fulkurg, Nkunku.

1′.

Trascinato dai 50mila del Maradona , il Napoli cercherà di imporre il proprio ritmo, sfruttando aggressività e compattezza difensiva, mentre il Milan punterà sulla qualità individuale dei propri giocatori e sulla capacità di verticalizzare rapidamente. Sarà una sfida tattica tra due squadre ben organizzate, con grandi protagonisti in ogni reparto.

Caldio d’inizio alle ore 20,45 su Dazn , arbitro Doveri.