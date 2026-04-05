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Pisa–Torino 0‑1: Adams regala i tre punti al Torino, Pisa sempre più in crisi
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Pisa–Torino 0‑1: Adams regala i tre punti al Torino, Pisa sempre più in crisi

Aprile 5, 2026
scritto daRedazione

Tre punti importantissimi conquistati dal Torino nella sfida alla Cetilar Arena cointro il Pisa. Decide un gol all’80’ di Adams al termine di un’azione orchestrata da Pedersen.

Per gran parte del match, le due squadre faticano a creare occasioni da gol. Il Pisa prova a prendere l’iniziativa, ma il Torino si difende con ordine, chiudendo ogni varco e cercando di colpire in contropiede. Gli attacchi locali mancano di precisione e si infrangono spesso sulla difesa granata.

La partita si sblocca solo negli ultimi minuti. Al minuto 80, Pedersen tenta la battuta a rete , ne nasce un cross rasoterra mette Adams, in scivolata melle la palla alle spalle di Semper.Il gol decisivo regala la vittoria al Torino e la disperazione ai padroni di casa, ormai sempre più ultimi in classifica.

Il successo esterno permette al Torino di avvicinarsi ulteriormente alla salvezza e mette pressione alle dirette concorrenti per la permanenza in Serie A. Per il Pisa, invece, arriva l’ennesima battuta d’arresto: la squadra di Hiljemark resta ultima, con la salvezza che si allontana sempre di più.

Aprile 5, 2026
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