Cremonese-Bologna , Vicenzo Italiano:”abbiamo preparato tutto con estrema attenzione”

Una vittoria preziosa e dal sapore di maturità. Il Bologna espugna lo Stadio Giovanni Zini con un 2‑1 sofferto contro la Cremonese e Vincenzo Italiano, al termine della gara, analizza la prestazione con lucidità, soddisfazione ma anche occhio critico verso gli aspetti da correggere. I rossoblù trovano il doppio vantaggio già nel primo tempo grazie alle reti di João Mário e Jonathan Rowe, dando l’impressione di avere la gara in pugno fin dalle prime battute. La squadra di casa prova a rientrare in partita nel finale con un rigore di Federico Bonazzoli, ma non basta a ribaltare il risultato.

Le parole del tecnico

In conferenza stampa, Italiano ha sottolineato prima di tutto l’impegno mentale e la preparazione tattica dei suoi: «Abbiamo preparato tutto con enorme attenzione», ha detto, evidenziando la consapevolezza di affrontare una squadra che aveva lavorato con il nuovo allenatore nelle ultime settimane. Il tecnico ha elogiato il primo tempo dei suoi: «Siamo stati bravi nei primi 45 minuti, controllando il gioco e sfruttando le nostre occasioni», ma non ha lesinato un mea culpa sul secondo tempo: «Nella ripresa abbiamo rischiato qualcosa in più del necessario, dobbiamo migliorare nella gestione delle fasi di pressione avversaria».

Italiano ha anche evidenziato la durezza dell’avversario: «La Cremonese è una squadra pericolosa, veniva da una vittoria e aveva avuto tempo per assimilare le idee del nuovo tecnico», ha aggiunto, riconoscendo il valore dei padroni di casa.