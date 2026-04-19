Atalanta , Palladino: risultato giusto”

Le dichiarazioni di Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, dopo il pareggio (1-1) con la Roma sembrano indicare un certo realismo e concentrazione sull’obiettivo immediato della sua squadra, che ora è focalizzata sulla Coppa Italia.

Risultato giusto: Palladino ha definito il pareggio con la Roma come un “risultato giusto”. Non ha voluto enfatizzare troppo la prestazione della sua squadra o dei singoli, ma ha probabilmente voluto rimarcare che, nonostante l’impegno, la partita si è conclusa in modo equilibrato e il punto conquistato è stato adeguato.

Palladino non ha approfondito troppo il pareggio contro la Roma, ma ha preferito spostare l’attenzione sui prossimi impegni. Con la fine della stagione che si avvicina e la lotta per i posti europei che si fa sempre più serrata, l’allenatore sembra deciso a non lasciare spazio alla delusione e a concentrarsi sul prossimo passo, con la speranza di ottenere il massimo possibile dalla Coppa Italia.

La chiusura su “testa alla Coppa Italia” sembra quindi l’invito a non disperdersi, ma a dare il massimo nelle ultime partite della competizione. L’Atalanta potrebbe avere ancora una chance importante di coronare questa stagione con un trofeo, e Palladino ha chiaramente intenzione di non farsi distrarre dalle difficoltà in campionato.