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Monte‑Carlo 2026: Alcaraz supera Báez e avanza nel Masters
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Monte‑Carlo 2026: Alcaraz supera Báez e avanza nel Masters

Aprile 7, 2026
scritto daRedazione

Carlos Alcaraz avna za nel tornme ATP di Montecarlo, il campione spagnolo,, ha superato abbastanza facilmnte l’argentino Sebastian Bàez numero 65 del ranking 6-.1. 6-3.in un’ora e 10 minuti. Alcaraz imposto il suo ritmo sin dai primi scambi. il camopionespagnolo ha iniziato con colpi profondi e una mobilità eccezionale, dimostrando ancora una volta perché è considerato il favorito per la vittoria nel Principato.

Nonostante la sconfitta, Báez ha mostrato segnali incoraggianti per il prosieguo della stagione, confermandosi un giovane giocatore da tenere d’occhio sul circuito ATP. Alcaraz, invece, conferma il suo stato di forma ottimale e si prepara ad affrontare i turni successivi con fiducia.

Aprile 7, 2026
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