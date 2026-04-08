PSG-Liverpool , spettacolo Champions League

Probabili formazioni PSG-Liverpool: chi gioca titolare

Una sfida di altissimo livello , qyesta sera andata quarti di finale Champions league , allo stadio Parco dei Principi: Paris Saint Germani – Liverpool.

La squadra frabcese è Campione in carica contro una u dei Club più prestigiosi del panorama calkcistico europeo . Il PSG è arrivato ai quarti di finale dopo aver elimninato il Chelsea vincendo sia all’andata che al ritorno mentre il Liverpool ha sconfitto il Galatasaray rimontando in casa il ko subito in Turchia. Chi vince sfiderà una tra Bayern e Real Madrid, con i bavaresi che hanno conquistato l’andata in terra spagnola vincendo per 2-1.

Di seguito le scelte di Luis Enrique e Arne Slot per l’andata che si disputerà al Parco dei Principi.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Kvaratskhelia, Dembelé, Barcola. All. Luis Enrique.

LIVERPOOL (4-3-3): Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Ekitiké, Wirtz. All. Slot.