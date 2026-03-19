Europa , Ranking Uefa . La serie A al 5° posto

La Serie A conferma la sua posizione di rilievo nel panorama calcistico europeo. Secondo l’ultimo aggiornamento dei coefficienti UEFA, l’Italia mantiene il secondo posto tra i campionati del Vecchio Continente, subito dietro la Premier League inglese. Un risultato che testimonia la competitività delle squadre italiane nei tornei europei e la qualità del campionato.

Il ranking UEFA considera i risultati ottenuti dalle squadre nelle ultime cinque stagioni nelle competizioni europee – Champions League, Europa League e Conference League. Con un coefficiente complessivo di circa 98.874 punti, la Serie A supera Spagna, Germania e Francia, consolidando il suo ruolo tra i campionati più prestigiosi del continente.

Le squadre italiane in Europa

Negli ultimi anni, club come Juventus, Inter e AC Milan hanno contribuito in maniera significativa a questo ranking, con prestazioni solide sia in Champions League che in Europa League. Anche squadre emergenti come Napoli hanno dimostrato grande competitività, aumentando il coefficiente nazionale.

Tuttavia, la classifica stagionale 2025/26 vede l’Italia al quinto posto per punti stagionali UEFA, con solo pochi decimi di distacco da Spagna e Portogallo. Questo significa che la posizione nel ranking generale potrebbe ancora cambiare a seconda dei risultati dei prossimi turni europei.

Sfida aperta per il futuro

Gli esperti sottolineano che mantenere il secondo posto non sarà semplice. La Premier League continua a guidare la classifica grazie alla costanza delle sue squadre, mentre Germania, Spagna e Francia non mollano la presa. Per la Serie A, la sfida principale resta la coesione tra squadre italiane e la capacità di ottenere risultati importanti nei turni decisivi delle competizioni UEFA.