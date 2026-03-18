Champions League- Tottenham eliminato, l’Atlético Madrid resiste: 3-2 a Londra e qualificazione spagnola



Agli Spurs non basta una prova generosa: i colchoneros difendono il vantaggio dell’andata e volano ai quarti di Champions League con esperienza e cinismo

Il Tottenham esce dalla Champions League al termine di una sfida intensa e combattuta, ma è l’Atlético Madrid a festeggiare il passaggio ai quarti. Il 2-2 maturato a Londra non basta agli Spurs, condannati dal risultato dell’andata e costretti a salutare la UEFA Champions League tra i rimpianti.

Ad approcciare meglio la gara è il Tottenham, chiamato a ribaltare il ko subito in Spagna. Spinti dal pubblico di casa, gli inglesi provano a imporre ritmo e intensità, cercando fin dai primi minuti di mettere sotto pressione la difesa avversaria. L’Atlético, però, non si scompone e resta fedele alla propria identità: squadra compatta, linee strette e grande attenzione nelle ripartenze.

La partita si sviluppa su un equilibrio costante, rotto a più riprese dai tentativi del Tottenham di riaprire il discorso qualificazione. Ogni volta che gli Spurs riescono a colpire, però, arriva la risposta immediata dei colchoneros, capaci di spegnere l’entusiasmo dei padroni di casa e mantenere il controllo della situazione.

Il 2-2 finale racconta una sfida aperta e combattuta, ma anche la maggiore maturità europea dell’Atlético Madrid. Gli spagnoli gestiscono con lucidità i momenti chiave della gara, sfruttano le occasioni e, soprattutto, fanno pesare il vantaggio costruito nella gara d’andata.

Per il Tottenham resta la delusione di un’eliminazione che lascia l’amaro in bocca. La prestazione, per larghi tratti, è stata all’altezza, ma nei dettagli – quelli che spesso decidono le notti europee – è mancata la precisione necessaria per completare la rimonta.

L’Atlético Madrid, invece, prosegue il proprio cammino europeo confermandosi squadra solida e difficile da affrontare. Ancora una volta, pragmatismo ed esperienza fanno la differenza, proiettando i colchoneros tra le migliori otto d’Europa.

Tottenham – Atletico Madrid 3-2: tabellino

TOTTENHAM (3-4-3): Vicario ; Romero (81′ Danso ), Dragusin (66′ Udogie ), Van de Ven ; Pedro Porro (74′ Bergvall ), Sarr 4,5, Gray , (82′ Gallagher), Spence ; Xavi Simons , Kolo Muani , Tel 7 (81′ Olusesi sv). All.: Tudor .

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso ; Molina (63′ Koke ), Le Normand , Hancko , Ruggeri ; Simeone (88′ Gimenez ), Llorente , Cardozo , Lookman (63′ Sorloth ); Alvarez (84′ Gonzalez), Griezmann (84′ Baena). All.: Simeone .

MARCATORI: 30′ Kolo Muani (T), 48′ Alvarez (AM), 52′ Xavi Simons (T), 75′ Hancko (AM), 91′ rig. Xavi Simons (T)