Champions League, notte di verdetti: PSG e Real dominano, Arsenal avanti con autorità

La Champions League entra nel vivo e la serata del 17 marzo 2026 consegna alcuni verdetti pesanti nel ritorno degli ottavi di finale. Tra conferme, sorprese e crolli inattesi, il quadro dei quarti inizia a prendere forma con segnali chiari sulle gerarchie europee.

A Stamford Bridge non c’è partita: il Paris Saint-Germain travolge il Chelsea con un netto 3-0, chiudendo il doppio confronto con un clamoroso 8-2 complessivo. La squadra francese mostra tutta la propria superiorità tecnica e mentale, colpendo con precisione chirurgica e sfruttando ogni errore degli inglesi. Il Chelsea prova a reagire sul piano del gioco, ma resta sterile sotto porta e troppo fragile dietro. Per il PSG è una candidatura fortissima alla vittoria finale.

Non meno significativo il risultato dell’Etihad Stadium, dove il Real Madrid gestisce con maturità il largo vantaggio costruito all’andata ed elimina il Manchester City. La squadra spagnola conferma ancora una volta il proprio DNA europeo, fatto di cinismo e controllo dei momenti chiave. Per il City, invece, è un’eliminazione che pesa e apre interrogativi sul futuro europeo del progetto.

Sorride anche l’Arsenal, che supera il Bayer Leverkusen e stacca il pass per i quarti con una prestazione solida e senza eccessive sofferenze. I londinesi dimostrano equilibrio e crescita internazionale, imponendo ritmo e qualità nei momenti decisivi. Una qualificazione che rafforza le ambizioni dei Gunners, ormai pronti a confrontarsi con le grandi d’Europa.

Meno sotto i riflettori ma non meno interessante la sfida tra Sporting Lisbona e Bodø/Glimt, con i norvegesi in vantaggio 3-0 nel match d’andata , incassano tre gol nei minuti regolamentari , poi ai supplementari altri due superando il turno con il finale di (5-3) v una storica qualificazione dopo il largo successo dell’andata dei norvegesi, una delle favole più affascinanti di questa edizione.

Il bilancio della serata è netto: avanzano le grandi potenze come PSG e Real Madrid, mentre il calcio inglese incassa colpi pesanti, salvato solo dall’Arsenal. La Champions League entra ora nella sua fase più calda, dove ogni dettaglio può fare la differenza e dove le favorite iniziano a scoprirsi davvero.

RISULTATI E MARCATORI

SPORTING-BODO/GLIMT 5-0 (d.t.s.)

Marcatori:

34’ G. Inacio

51’ Goncalves

78’ rig. Suarez

92’ Araujo

121′ Nel

ARSENAL-BAYER LEVERKUSEN 2-0

Marcatori:

36’ Eze

63’ Rice

CHELSEA-PSG 0-3

Marcatori:

6’ Kvaratskhelia

14’ Barcola

62’ Mayulu

MANCHESTER CITY-REAL MADRID 1-2

Marcatori:

22’ rig. Vinicius Jr (R)

41’ Haaland (M)

94′ Vinicius Jr (R)

BARCELLONA-NEWCASTLE

Mercoledì ore 18:45

BAYERN MONACO-ATALANTA

Mercoledì ore 21

LIVERPOOL-GALATASARAY

Mercoledì ore 21

TOTTENHAM-ATLETICO MADRID

Mercoledì ore 21