Cremonese-Fiorentina, probabili formazioni e presentazione del match

(Serena Albino)- La sfida tra Cremonese e Fiorentina, in programma lunedì 16 marzo 2026 allo stadio Zini, chiude il turno di Serie A con un confronto molto delicato in chiave classifica.
Le due squadre arrivano all’appuntamento separate da pochi punti e con l’obiettivo di conquistare un risultato pesante nella corsa alla salvezza e alla tranquillità di classifica.
La Cremonese di Davide Nicola cerca continuità davanti al proprio pubblico. I grigiorossi dovrebbero schierarsi con il 4-4-2, puntando sull’esperienza di Djuric e Bonazzoli in attacco. A centrocampo spazio alla fisicità di Thorsby e alla qualità di Maleh, mentre sulle fasce potrebbero agire Barbieri e Okereke.
La Fiorentina guidata da Paolo Vanoli dovrebbe invece rispondere con un 4-1-4-1. Tra i pali conferma per De Gea, con Dodò e Gosens sulle corsie difensive. In mezzo al campo Fagioli agirà davanti alla difesa, mentre sulla trequarti Gudmundsson e Mandragora proveranno a sostenere l’unica punta Piccoli. Moise Kean, recuperato dopo gli ultimi problemi fisici, dovrebbe partire inizialmente dalla panchina.
La partita si preannuncia equilibrata: la Cremonese proverà a sfruttare il fattore campo e l’intensità del proprio gioco, mentre la Fiorentina cercherà di gestire il possesso e colpire con le proprie individualità offensive.
Probabili formazioni
Cremonese (4-4-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Floriani; Barbieri, Thorsby, Maleh, Okereke; Djuric, Bonazzoli.
Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli.
Calcio d’inizio alle ore 20:45 con diretta streaming su DAZN. Un match che potrebbe pesare molto sul finale di stagione di entrambe le squadre.