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Serie C , Catania , esonerato il tecnico Domenico Toscano. Suqdra affidata al vice Michele Napoli
Champions League, martedì 17 marzo 2026: il ritorno degli ottavi di finale

Serie C , Catania , esonerato il tecnico Domenico Toscano. Suqdra affidata al vice Michele Napoli

Marzo 16, 2026
scritto daRedazione

Il Catania Football Club, attualmente secondo nel girone C di Serie C, ha ufficialmente comunicato l’esonero dell’allenatore Domenico “Mimmo” Toscano, nonostante una stagione finora positiva. La decisione, sorprendente per molti tifosi, arriva mentre la squadra si prepara alla fase finale del campionato e punta ai play-off per la promozione in Serie B.

Toscano, che aveva guidato il club siciliano con grande professionalità, viene ringraziato dalla società per il lavoro svolto insieme al suo vice Michele Napoli. Nonostante il secondo posto in classifica, la società ha deciso di affidare la panchina a William Viali, scelto come nuovo allenatore per guidare la squadra fino alla conclusione della stagione e ai cruciali play-off.

Marzo 16, 2026
scritto daRedazione
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