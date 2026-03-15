Serie C – Girone C . 13a Giornata di ritorno , i risultati

|13° Giornata di ritorno 15 MARZO –
|RISULTATI
|GIUGLIANO
|ATALANTA U23
|3
|1
|ALTAMURA
|CATANIA
|1
|2
|POTENZA
|CAVESE
|2
|2
|CASARANO
|COSENZA
|2
|1
|BENEVENTO
|FOGGIA
|1
|0
|CASERTANA
|MONOPOLI
|,
|2
|1
|CROTONE
|SALERNITANA
|0
|1
|LATINA
|SIRACUSA
|2
|1
|CERIGNOLA
|SORRENTO
|3
|2
|PICERNO
|TRAPANI
|1
|1
|CLASSIFICA
|BENEVENTO
|76
|CATANIA
|64
|SALERNITANA
|57
|COSENZA
|56
|CASERTANA
|53
|CROTONE
|51
|CERIGNOLA
|48
|MONOPOLI
|47
|CASARANO
|43
|POTENZA
|41
|ALTAMURA
|40
|ATALANTA
|38
|CAVESE
|35
|LATINA
|35
|SORRENTO
|33
|PICERNO
|32
|GIUGLIANO
|31
|TRAPANI(-20)
|24
|SIRACUSA (-6)
|24
|FOGGIA
|22
| PROSSIMO TURNO
14° Giornata di ritorno 22 MARZO
|SIRACUSA
|PICERNO
|MONOPOLI
|BENEVENTO
|CATANIA
|CASARANO
|ATALANTA U23
|CASERTANA
|SORRENTO
|CROTONE
|CAVESE
|FOGGIA
|CERIGNOLA
|GIUGLIANO
|COSENZA
|LATINA
|TREAPINI
|POTENZA
|SALERNITANA
|ALTAMURA