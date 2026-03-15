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Serie C – Girone C . 13a Giornata di ritorno , i risultati
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Serie C – Girone C . 13a Giornata di ritorno , i risultati

Marzo 15, 2026
scritto daRedazione
13° Giornata  di ritorno 15  MARZO –
 RISULTATI
GIUGLIANOATALANTA U2331
ALTAMURACATANIA12
POTENZACAVESE22
CASARANOCOSENZA21
BENEVENTOFOGGIA10
CASERTANAMONOPOLI,21
CROTONESALERNITANA01
LATINASIRACUSA21
CERIGNOLASORRENTO32
PICERNOTRAPANI11
CLASSIFICA
BENEVENTO 76
CATANIA64
SALERNITANA57
COSENZA56
CASERTANA53
CROTONE51
CERIGNOLA48
MONOPOLI47
CASARANO43
POTENZA41
ALTAMURA40
ATALANTA38
CAVESE35
LATINA35
SORRENTO33
PICERNO32
GIUGLIANO31
TRAPANI(-20)24
SIRACUSA (-6)24
FOGGIA22
          PROSSIMO TURNO     
       14° Giornata  di ritorno 22  MARZO
SIRACUSAPICERNO 
MONOPOLIBENEVENTO 
CATANIACASARANO 
ATALANTA U23CASERTANA 
SORRENTOCROTONE 
CAVESEFOGGIA 
CERIGNOLAGIUGLIANO 
COSENZALATINA 
TREAPINIPOTENZA 
SALERNITANAALTAMURA 
Marzo 15, 2026
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