Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A, finale: Lazio-.Sassuolo 2-1 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Champions League: ottavi di finale. Le partite e dove vederle in Tv
Serie C – Girone C risultati 12a Giornata di ritorno
Palladino: “a ffrontiamo una grande squadra, Ma Siamo Pronti”

Serie C – Girone C risultati 12a Giornata di ritorno

Marzo 10, 2026
scritto daRedazione
12° Giornata di ritorno 8 MARZO
  RISULTATI
ATALANTA U23CERIGNOLA32
CAVESEPICERNO20
SORRENTOBENEVENTO02
MONOPOLICASARANO21
CATANIACASERTANA00
TRAPANICROTONE4
SIRACUSAGIUGLIANO21
SALERNITANALATINA21
FOGGIAPOTENZA01
COSENZAALTAMURA10

CLASSIFICA

CLASSIFICA
BENEVENTO 73
CATANIA61
COSENZA56
SALERNITANA54
CROTONE51
CASERTANA50
MONOPOLI47
CERIGNOLA45
CASARANO40
ALTAMURA40
POTENZA40
ATALANTA38
CAVESE34
SORRENTO33
LATINA32
PICERNO31
TRAPANI(-15)28
GIUGLIANO28
SIRACUSA (-6)24
FOGGIA22
          PROSSIMO TURNO     
       13° Giornata  di ritorno 15  MARZO –
GIUGLIANOATALANTA U23 
ALTAMURACATANIA 
POTENZACAVESE 
CASARANOCOSENZA 
BENEVENTOFOGGIA 
CASERTANAMONOPOLI 
CROTONESALERNITANA 
LATINASIRACUSA 
CERIGNOLASORRENTO 
PICERNOTRAPANI 
Marzo 10, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Champions League: ottavi di finale. Le partite e dove vederle in Tv

Marzo 10, 2026
Articolo successivo

Palladino: “a ffrontiamo una grande squadra, Ma Siamo Pronti”

Marzo 10, 2026

Recommended for You

Serie C- Gubbio ‘Regina dell’Umbria’ vince in trasferta al Liberati , 1-0 contro la Ternana , a segno Ghirardello nel primo tempo

Serie C – Girone A . Risultati 12a Giornata di ritorno

Serie C – Girone C : risultati 11a Giornata di ritorno

Serie C – Girone B : risultati 11^ giornata di ritorno

Serie C, 11a , Girone A – Giornata di ritorno . Risultati e classifica