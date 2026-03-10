Serie C – Girone C risultati 12a Giornata di ritorno

|12° Giornata di ritorno 8 MARZO
|RISULTATI
|ATALANTA U23
|CERIGNOLA
|3
|2
|CAVESE
|PICERNO
|2
|0
|SORRENTO
|BENEVENTO
|0
|2
|MONOPOLI
|CASARANO
|2
|1
|CATANIA
|CASERTANA
|0
|0
|TRAPANI
|CROTONE
|1
|4
|SIRACUSA
|GIUGLIANO
|2
|1
|SALERNITANA
|LATINA
|2
|1
|FOGGIA
|POTENZA
|0
|1
|COSENZA
|ALTAMURA
|1
|0
CLASSIFICA
|CLASSIFICA
|BENEVENTO
|73
|CATANIA
|61
|COSENZA
|56
|SALERNITANA
|54
|CROTONE
|51
|CASERTANA
|50
|MONOPOLI
|47
|CERIGNOLA
|45
|CASARANO
|40
|ALTAMURA
|40
|POTENZA
|40
|ATALANTA
|38
|CAVESE
|34
|SORRENTO
|33
|LATINA
|32
|PICERNO
|31
|TRAPANI(-15)
|28
|GIUGLIANO
|28
|SIRACUSA (-6)
|24
|FOGGIA
|22
| PROSSIMO TURNO
13° Giornata di ritorno 15 MARZO –
|GIUGLIANO
|ATALANTA U23
|ALTAMURA
|CATANIA
|POTENZA
|CAVESE
|CASARANO
|COSENZA
|BENEVENTO
|FOGGIA
|CASERTANA
|MONOPOLI
|CROTONE
|SALERNITANA
|LATINA
|SIRACUSA
|CERIGNOLA
|SORRENTO
|PICERNO
|TRAPANI