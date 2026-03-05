Sfondo scuro Sfondo chiaro
Esclusiva Milan Vibes: intervista a Marco Amelia
Serie C – Girone B : risultati 11^ giornata di ritorno
Roma:Dybala siferma ancora

Marzo 5, 2026
scritto daRedazione
  11° Giornata di ritorno 4 MARZO-MERCOLEDI –
RISULTATI
SAMBENASCOLI01
V.PESAROBRA1
XCAMPOBASSORiposa;00
GUBBIOCARPI21
PINETOFORLI32
TORRESGUIDONIA21
PONTEDERAJUVENTUS N.01
LIVORNOPERUGIA12
RAVENNAPIANESE00
AREZZOTERNANA12

CLASSIFICA

AREZZO63
ASCOLI59
RAVENNA57
TERNANA(-5)42
CAMPOBASSO(-2)42
JUVENTUS42
PINETO42
PIANESE39
GUBBIO39
V.PESARO36
LIVORNO35
FORLI33
GUIDONIA32
CARPI32
TORRES28
PERUGIA27
BRA26
SAMBENEDETTESE25
PONTEDERA18
RIMINI ( Esclusa dal campionato)0
    PROSSIMO TURNO     
       12° Giornata di ritorno 8 MARZO
CAMPOBASSOAREZZO 
TERNANAGUBBIO 
FORLILIVORNO 
PIANESEPINETO 
PERUGIAPONTEDERA 
ASCOLIRAVENNA 
BRAXRiposa;
GUIDONIASAMBEN. 
CARPITORRES 
JUVENTUS N.V.PESARO 
Marzo 5, 2026
scritto daRedazione
