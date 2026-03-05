Serie C – Girone B : risultati 11^ giornata di ritorno

|11° Giornata di ritorno 4 MARZO-MERCOLEDI –
|RISULTATI
|SAMBEN
|ASCOLI
|0
|1
|V.PESARO
|BRA
|2
|1
|X
|CAMPOBASSO
|Riposa;
|0
|0
|GUBBIO
|CARPI
|2
|1
|PINETO
|FORLI
|3
|2
|TORRES
|GUIDONIA
|2
|1
|PONTEDERA
|JUVENTUS N.
|0
|1
|LIVORNO
|PERUGIA
|1
|2
|RAVENNA
|PIANESE
|0
|0
|AREZZO
|TERNANA
|1
|2
CLASSIFICA
|CLASSIFICA
|AREZZO
|63
|ASCOLI
|59
|RAVENNA
|57
|TERNANA(-5)
|42
|CAMPOBASSO(-2)
|42
|JUVENTUS
|42
|PINETO
|42
|PIANESE
|39
|GUBBIO
|39
|V.PESARO
|36
|LIVORNO
|35
|FORLI
|33
|GUIDONIA
|32
|CARPI
|32
|TORRES
|28
|PERUGIA
|27
|BRA
|26
|SAMBENEDETTESE
|25
|PONTEDERA
|18
|RIMINI ( Esclusa dal campionato)
|0
| PROSSIMO TURNO
12° Giornata di ritorno 8 MARZO
|CAMPOBASSO
|AREZZO
|TERNANA
|GUBBIO
|FORLI
|LIVORNO
|PIANESE
|PINETO
|PERUGIA
|PONTEDERA
|ASCOLI
|RAVENNA
|BRA
|X
|Riposa;
|GUIDONIA
|SAMBEN.
|CARPI
|TORRES
|JUVENTUS N.
|V.PESARO