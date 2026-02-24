Serie C: la Ternan batte 2-1 il Forlì. Rossoverdi al quarto posto in classifica

(di Stefano Giovagnoli) – I Rossoverdi di Liverani appaita al quartoi posto con LA JUVENTUS NEXT GEN E IL CAMPOBASSO, che ospiterà allo stadio Liberatoi Domencia alle ore 17,30

Terni 23 febbario 2026-NEL POSTICIPO BATTUTA IL FORLI’ 2 A 1. CINICA E VELOCE NEL PRIMO TEMPO, LA TERNANA SUBISCE IL RITORNO DEGLI AVVERSARI NELLA RIPRESA.

LIVERANI: “IL QUARTO POSTO OBIETTIVO AL LUNGO TERMINE DA RAGGIUNGERE IL 26 APRILE A FINE CAMPIONATO”

La Ternana ha agganciato il tanto desiderato quarto posto, al momento da dividere in “condominio” con la Juventus Next Gen e il Campobasso avversaria domenica prossima al “Liberati”.

Il “campo amico” ha permesso alle “fere” di battere il Forlì pur non senza patemi d’animo in considerazione di un primo tempo cinico e veloce, ma nella ripresa il baricentro è rimasto basso.

La squadra di Liverini ha vinto 2 a 1. “Il fatto è che non possiamo dominare per 90 minuti dopo un primo tempo con due goal segnati e l’occasione di Kerrigan per fare il 3 a 0 – commenta l’allenatore romano – di fronte avevamo una formazione di qualità pericolosa sugli esterni nell’uno contro uno.

Nel secondo tempo abbiamo sofferto – continua il mister – il cambio di Orellana è stato fatto per dare più equilibrio, visto che stavamo soffrendo in mezzo al campo. Avremmo potuto gestire il pallone – dice Liverani – abbiamo sbagliato qualche uscita e alcuni passaggi per fare meglio le ripartenze.

Le tre vittorie consecutive non cambiano il nostro campionato perché l’obiettivo deve essere raggiunto nel lungo periodo. E’ il 26 Aprile che dovremmo essere sicuri del quarto posto.

Il gruppo è straordinario e lavora sempre al massimo, ma nessuna vittoria è scontata”.

La risposta dell’allenatore del Forlì Alessandro Mirimari: “Sarebbe servito un match di spessore anche nel primo tempo. Abbiamo perso palla sul primo goal dove poi c’è stata la ripartenza e un altro errore nella nostra area di rigore. Avremmo inoltre dovuto essere più cinici e meno leziosi.

Nel secondo tempo abbiamo tenuto palla, fatto gioco, ma senza concretizzare.

La partita. Al 15’ Vallocchia per la Ternana ha mirato il palo alto e poi il centrocampista si è anche ripetuto non trovando, nell’occasione, la giusta mira.

Al 21’ la Ternana ha segnato l’1 a 0 per merito di Orellana, che ha di fatto “orchestrato” l’azione rifinita da Dubickas per la scivolata vincente di Pettinari avallata dal controllo del var.

L’arbitro è andato a vedere il monitor anche in occasione del secondo goal della Ternana che, anche in questo caso, ha premiato una bell’azione con il “secco” tiro di Ndrecka, che si è gettato a capofitto su una palla vagante finendo per gonfiare la rete avversaria in diagonale.

A questo punto la Ternana ha finito per prendere le misure al Forlì sfiorando la terza segnatura, ma la conclusione questa volta è terminata larga.

L’obiettivo di Fabio Liverani nel pre partita era quello di dare continuità ai risultati perché fino ad ora non erano arrivate più di due vittorie consecutive.

C’è da migliorare la posizione in classifica e, magari il tanto desiderato quarto posto finale non sarà poi una chimera se la formazione rossoverde continuerà a giocare con attenzione e determinazione.

Nel frattempo l’auspicio è quello di fare prestazioni di livello e dare continuità significa anche stare “dentro la partita”.

Nel primo tempo abbiamo visto una Ternana veloce e allo stesso tempo cinica, che ha giocato anche in contropiede ed ha saputo capitalizzare le occasioni avute al cospetto di una difesa balbettante

Alla vigilia dell’incontro Liverani aveva parlato, che la squadra si sarebbe dovuta adattare agli avversari e capire se ci fossero state situazioni diverse da quelle preparate nel pre partita.

La Ternana veniva da due vittorie e quindi l’obiettivo era quello di sfruttare il momento dell’euforia dopo il successo in trasferta a Pineto una settimana fa.

Dalle premesse più o meno fattibili per proseguire al meglio il torneo.ad un secondo tempo piuttosto “scomodo” per le “fere”.

Il Forlì, infatti, ha “mostrato i pugni” alzando il baricentro e creando avvisaglie di pericolo.

Al 10’ sponda di Farinelli per Menarini, che ha finito per trovare il varco giusto e mettere il pallone alle spalle di D’Alterio.

La rete ha permesso al Forlì di accorciare le distanze, ma anche di avere più forza in avanti ad iniziare dal prendere possesso del campo.

La Ternana ha “sofferto” una punizione di Menarini, parata al 15’in due tempi da D’Alterio.

La squadra di Liverani ha saputo anche rialzare la testa e lo ha fatto con un tiro di Panico di prima intenzione, che è stato respinto da un difensore avversario.

Nonostante ciò la Ternana ha comunque rischiato di subire il pareggio con un Forlì mai domo deciso a giocarsi le proprie carte fino alla fine con un recupero propositivo anche se poi è mancato il tiro.

Nel pre partita, infine, il difensore della Ternana Bruno Martella è stato premiato per le 400 partite giocate te.

ILTABELLINO

TERNANA-FORLI’ 2-1

TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio, Donati, Maestrelli, Martella, Kerrigan (36’ st. Kurti), Majer (29’ st. Mc Jannet), Vallocchia, Ndrecka, Orellana (14’ st. Garetto), Pettinari (14’ st. Panico), Dubickas (36’ st. Leonardi). All. Fabio Liverani

FORLI’ (4-3-3): Martelli, Manetti, Elia, Palomba, Onofri, Menarini, De Risio (1’ st. Franzolini), Scaccabarozzi (34’ st. Ilari), Macri (30’ st. Coveri), Selvini (34’ st. Zagre), Farinelli.

All. Alessandro Mirimari

ARBITRO: Andrea Mazzer di Conegliano Veneto

ASSISTENTI: Bruno Galigani di Sondrio; Ledjan Skura di Jesi

IV UFFICIALE: Simone Galvini di Aprilia

Fvs var: Matteo Lauri di Gubbio

MARCATORI: 21’ pt. Pettinari (Ternana); 37’ pt. Ndrecka (Ternana); 10’ st. Menarini (Ternana)

AMMONITI: Menarini (F), Kerrigan (T), Palomba (F)

SPETTATORI: 2.722 (di cui 1.463 abbonati e 6 nel settore ospiti).

INCASSO: € 11.715,00a i professionisti con una maglia celebrativa.