Serie C – risultati e classifica 8^ Giornatadi ritorno

GIRONE A
|8a GIORNATA DI RITORNO
|RISULTATI
|VICENZA
|ALCIONE
|0
|1
|ALBINOLEFFE
|ARZIGNANO
|2
|0
|LUMEZZANE
|GIANA
|1
|0
|OSPITALETTO
|INTER U23
|lunedi ore 20.30
|0
|0
|TRIESTINA
|NOVARA
|0
|1
|TRENTO
|PRO PATRIA
|3
|0
|DOLOMITI
|PRO VERCELLI
|1
|2
|CITTADELLA
|RENATE
|lunedi ore 20.30
|PERGOLETTESE
|U.BRESCIA
|lunedi ore 20.30
|LECCO
|V.VERONA
|2
|2
CLASSIFICA
|1
|Vicenza
|66
|27
|20
|6
|1
|32
|VVNVP
|2
|Union Brescia
|50
|26
|14
|8
|4
|21
|NPVNV
|3
|Lecco
|49
|27
|14
|7
|6
|14
|PNPVN
|4
|Trento
|44
|27
|11
|11
|5
|11
|VNVVV
|5
|Alcione Milano
|43
|27
|13
|4
|10
|11
|VPVNV
|6
|Renate
|42
|26
|11
|9
|6
|8
|NVVNV
|7
|Inter U23
|39
|26
|10
|9
|7
|4
|VVNPN
|8
|Cittadella
|39
|26
|11
|6
|9
|1
|NPPVP
|9
|Pro Vercelli
|38
|27
|11
|5
|11
|-6
|NVVPV
|10
|Lumezzane
|36
|27
|9
|9
|9
|-2
|PVPNV
|11
|Giana Erminio
|35
|27
|9
|8
|10
|-2
|VPVPP
|12
|Albinoleffe
|33
|27
|8
|9
|10
|-2
|PVNNV
|13
|Novara
|32
|27
|5
|17
|5
|-1
|VPNNV
|14
|Arzignano Valchiampo
|30
|27
|8
|6
|13
|-5
|PVPPP
|15
|Dolomiti Bellunesi
|29
|27
|7
|8
|12
|-16
|PVNPP
|16
|Ospitaletto
|28
|26
|6
|10
|10
|-2
|VPPNN
|17
|Pergolettese
|23
|26
|5
|8
|13
|-14
|NVNPV
|18
|Virtus Verona
|20
|27
|3
|11
|13
|-14
|NPPPN
|19
|Pro Patria
|16
|27
|3
|7
|17
|-30
|PPNVP
|20
|Triestina
|4 *
|27
|7
|6
|14
|-8
|VPVPP
GIRONE B
|8A GIORNATA DI rITORNO
|RISULTATI
|BRA
|ASCOLI
|1
|3
|V.PESARO
|CAMPOBASSO
|lunedi ore 20.30
|PERUGIA
|CARPI
|1
|1
|GUIDONIA
|FORLI
|2
|2
|PONTEDERA
|GUBBIO
|1
|1
|RAVENNA
|JUVENTUS N.
|2
|0
|LIVORNO
|PIANESE
|1
|2
|AREZZO
|X
|Riposa;
|0
|0
|PINETO
|TERNANA
|lunedi ore 20.30
|SAMBEN.
|TORRES
|1
|2
CLASSIFICA
|1
|Arezzo
|59
|25
|18
|5
|2
|29
|VVNVV
|2
|Ravenna
|52
|26
|16
|4
|6
|14
|VNVPV
|3
|Ascoli
|50
|26
|14
|8
|4
|25
|VVVNV
|4
|Juventus Next Gen
|39
|26
|11
|6
|9
|3
|PVVVP
|5
|Pianese
|37
|26
|9
|10
|7
|2
|VPPVV
|6
|Pineto
|36
|24
|9
|9
|6
|4
|NNVPP
|7
|Ternana
|33 *
|24
|10
|8
|6
|5
|PVPNV
|8
|Campobasso
|33 *
|25
|9
|8
|8
|2
|VPVPP
|9
|Gubbio
|33
|25
|7
|12
|6
|2
|VPVVN
|10
|Vis Pesaro
|31
|24
|7
|10
|7
|0
|PPVNP
|11
|Guidonia Montecelio
|31
|25
|7
|10
|8
|-1
|PPNNN
|12
|Livorno
|31
|26
|9
|4
|13
|-11
|VPVVP
|13
|Forlì
|30
|25
|8
|6
|11
|-6
|PPNVN
|14
|AC Carpi
|29
|26
|7
|8
|11
|-8
|PNPPN
|15
|Bra
|25
|26
|5
|10
|11
|-10
|NVPNP
|16
|Perugia
|24
|26
|5
|9
|12
|-7
|PNVPN
|17
|Sambenedettese
|24
|26
|5
|9
|12
|-7
|PNPPP
|18
|Torres
|24
|26
|4
|12
|10
|-12
|NVPNV
|19
|Pontedera
|17
|25
|3
|8
|14
|-24
|NPNPN
|20
|Rimini
|0
|0
|0
|0
|0
|0
GIRONE C
|8a GIORNATA DI RITORNO
|RISULTATI
|FOGGIA
|ATALANTA U23
|0
|1
|COSENZA
|CERIGNOLA
|3
|0
|CASARANO
|CASERTANA
|3
|2
|SIRACUSA
|CATANIA
|1
|1
|PICERNO
|CROTONE
|3
|1
|BENEVENTO
|LATINA
|1
|1
|CAVESE
|SALERNITANA
|1
|1
|MONOPOLI
|SORRENTO
|1
|0
|POTENZA
|ALTAMURA
|3
|0
|GIUGLIANO
|TRAPANI
|3
|1
CLASSIFICA
|Benevento
|61
|27
|19
|4
|4
|41
|VVVVN
|2
|Catania
|53
|26
|15
|8
|3
|26
|VVPNN
|3
|Salernitana
|50
|27
|14
|8
|5
|7
|VNPVN
|4
|Cosenza
|46
|27
|13
|7
|7
|12
|PVPVV
|5
|Casertana
|43
|27
|12
|7
|8
|6
|PPVNP
|6
|Crotone
|41
|27
|12
|5
|10
|12
|VVVNP
|7
|Monopoli
|40
|27
|11
|7
|9
|-1
|NVPPV
|8
|Audace Cerignola
|39
|27
|10
|9
|8
|-1
|NVVNP
|9
|Casarano
|36
|27
|10
|6
|11
|-8
|NNVPV
|10
|Team Altamura
|36
|27
|9
|9
|9
|-9
|NVVVP
|11
|Potenza
|34
|27
|8
|10
|9
|-4
|PPNNV
|12
|Atalanta U23
|30
|27
|8
|6
|13
|2
|NPPNV
|13
|Sorrento
|30
|27
|7
|9
|11
|-9
|PVPVP
|14
|Picerno
|29
|27
|7
|8
|12
|-10
|NVPVV
|15
|Latina
|28
|27
|6
|10
|11
|-11
|VPNPN
|16
|Cavese 1919
|28
|27
|6
|10
|11
|-6
|NNNVN
|17
|Trapani 1905
|25 *
|26
|11
|7
|8
|4
|VVPPP
|18
|Giugliano
|24
|27
|6
|6
|15
|-17
|NNVPV
|19
|Siracusa
|23
|27
|6
|5
|16
|-11
|PPNPN
|20
|Foggia
|22
|27
|5
|7
|15
|-23
|PPPPP