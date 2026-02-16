Sfondo scuro Sfondo chiaro
Basket Serie A - risultati e classifica 20a Giornata
Serie C – risultati e classifica 8^ Giornatadi ritorno
Bundesliga - (Germania ) -risultati e classifica 22a Giornata

Serie C – risultati e classifica 8^ Giornatadi ritorno

Febbraio 16, 2026
scritto daRedazione

GIRONE A

8a GIORNATA DI RITORNORISULTATI
VICENZAALCIONE01
ALBINOLEFFEARZIGNANO0
LUMEZZANEGIANA10
OSPITALETTOINTER U23lunedi ore 20.3000
TRIESTINANOVARA01
TRENTOPRO PATRIA30
DOLOMITIPRO VERCELLI12
CITTADELLARENATElunedi ore 20.30
PERGOLETTESEU.BRESCIAlunedi ore 20.30
LECCOV.VERONA22

CLASSIFICA

1Vicenza6627206132VVNVP
2Union Brescia5026148421NPVNV
3Lecco4927147614PNPVN
4Trento44271111511VNVVV
5Alcione Milano43271341011VPVNV
6Renate422611968NVVNV
7Inter U23392610974VVNPN
8Cittadella392611691NPPVP
9Pro Vercelli382711511-6NVVPV
10Lumezzane3627999-2PVPNV
11Giana Erminio35279810-2VPVPP
12Albinoleffe33278910-2PVNNV
13Novara32275175-1VPNNV
14Arzignano Valchiampo30278613-5PVPPP
15Dolomiti Bellunesi29277812-16PVNPP
16Ospitaletto282661010-2VPPNN
17Pergolettese23265813-14NVNPV
18Virtus Verona202731113-14NPPPN
19Pro Patria16273717-30PPNVP
20Triestina4 *277614-8VPVPP

GIRONE B

8A GIORNATA DI rITORNORISULTATI
BRAASCOLI13
V.PESAROCAMPOBASSOlunedi ore 20.30
PERUGIACARPI11
GUIDONIAFORLI22
PONTEDERAGUBBIO11
RAVENNAJUVENTUS N.20
LIVORNOPIANESE2
AREZZOXRiposa;00
PINETOTERNANAlunedi ore 20.30
SAMBEN.TORRES12

CLASSIFICA

1Arezzo5925185229VVNVV
2Ravenna5226164614VNVPV
3Ascoli5026148425VVVNV
4Juventus Next Gen392611693PVVVP
5Pianese372691072VPPVV
6Pineto36249964NNVPP
7Ternana33 *2410865PVPNV
8Campobasso33 *259882VPVPP
9Gubbio332571262VPVVN
10Vis Pesaro312471070PPVNP
11Guidonia Montecelio31257108-1PPNNN
12Livorno31269413-11VPVVP
13Forlì30258611-6PPNVN
14AC Carpi29267811-8PNPPN
15Bra252651011-10NVPNP
16Perugia24265912-7PNVPN
17Sambenedettese24265912-7PNPPP
18Torres242641210-12NVPNV
19Pontedera17253814-24NPNPN
20Rimini000000

GIRONE C

8a GIORNATA DI RITORNORISULTATI
FOGGIAATALANTA U2301
COSENZACERIGNOLA30
CASARANOCASERTANA32
SIRACUSACATANIA11
PICERNOCROTONE1
BENEVENTOLATINA11
CAVESESALERNITANA11
MONOPOLISORRENTO10
POTENZAALTAMURA30
GIUGLIANOTRAPANI31

CLASSIFICA

Benevento6127194441VVVVN
2Catania5326158326VVPNN
3Salernitana502714857VNPVN
4Cosenza4627137712PVPVV
5Casertana432712786PPVNP
6Crotone41271251012VVVNP
7Monopoli40271179-1NVPPV
8Audace Cerignola39271098-1NVVNP
9Casarano362710611-8NNVPV
10Team Altamura3627999-9NVVVP
11Potenza34278109-4PPNNV
12Atalanta U23302786132NPPNV
13Sorrento30277911-9PVPVP
14Picerno29277812-10NVPVV
15Latina282761011-11VPNPN
16Cavese 1919282761011-6NNNVN
17Trapani 190525 *2611784VVPPP
18Giugliano24276615-17NNVPV
19Siracusa23276516-11PPNPN
20Foggia22275715-23PPPPP
Febbraio 16, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Basket Serie A - risultati e classifica 20a Giornata

Febbraio 16, 2026
Articolo successivo

Bundesliga - (Germania ) -risultati e classifica 22a Giornata

Febbraio 16, 2026

