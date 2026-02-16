Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A: Cagiari -Lecce , le probabili formazioni
Basket Serie A – risultati e classifica 20a Giornata
Serie C - risultati e classifica 8^ Giornatadi ritorno

Basket Serie A – risultati e classifica 20a Giornata

Febbraio 16, 2026
scritto daRedazione

Nella ventesima giornata basket Serie A 2025/2026, la Virtus approfitta dello scivolone di Brescia a Varese(98-86)per riprendersi la vetta solitaria della classifica grazie al 90-86 casalingo su Udine. Resta in scia Milano, terza, in virtù del successo su Cremona(86-67). Vittorie in trasferta per Tortona a Sassari(89-82), e Reggio Emilia a Venezia(81-79). Cantù stende Trento(108-91), mentre nell’anticipo Trieste supera Napoli(110-84).

VENTESIMA GIORNATA BASKET SERIE A 2025/2026: I RISULTATI

TRIESTE-NAPOLI 110-84

VARESE-BRESCIA 98-86

SASSARI-DERTHONA 82-89

VENEZIA-REGGIANA 79-81

CANTÙ-TRENTO 108-91

BOLOGNA-UDINE 90-86

LA CLASSIFICA

BOLOGNA pt. 32

BRESCIA pt. 30

MILANO pt. 28

VENEZIA pt. 26

DERTHONA pt. 24

TRIESTE pt. 20

TRENTO pt. 18

UDINE pt. 16

CREMONA pt. 16

NAPOLI pt. 14

REGGIANA pt. 14

VARESE pt. 14

SASSARI pt. 12

CANTÙ pt. 10

TREVISO pt. 6

Febbraio 16, 2026
scritto daRedazione
Serie A: Cagiari -Lecce , le probabili formazioni

Febbraio 16, 2026
Serie C - risultati e classifica 8^ Giornatadi ritorno

Febbraio 16, 2026

