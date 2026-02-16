Serie A: Cagiari -Lecce , le probabili formazioni

Cagliari – Lecce , in palio punti pesanti alla Unipo Arena , ultimo match della 25° giornata Serie A.

Reduce dalla sconfitta patita sul campo della Roma, che ha posto fine a un filotto di tre vittorie consecutive, il Cagliari torna in campo per affrontare nel venticinquesimo turno di Serie A il Lecce.

In classifica la squadra rossoblu viaggia in zone zone tranquille a quota 28 punti , i giallorossi salentini reduci dalla vittoria casalinga contro l’Udinese che ha dato convinzione ai ragazzi allenatoi da Di Francesco, obiettivo ): un risultato importante in ottica salvezza che possa consentire loro di tenere a distanza il terzultimo posto.

Le ultime

Qu’ Cagliari: Pisacane non potrà contare sull’apporto di Gaetano : proto Sulemana. Recuperato Mina, probabili il suo impiego al posto di Dossena .Out anche Zé Pedro, sempre per problemi muscolari. In attacco confermato Kilicsoy.

Quì Lecce: Di Francesco si affiderà a un 4-2-3-1 nel quale uno tra Gaspar e Siebert andrà a comporre il duo centrale di difesa con Tiago Gabriel. Ramadani e Coulibaly agiranno in mediana, mentre in attacco uno tra Cheddira e Stulic giocherà da unica punta. Out Banda per squalifica, in alto a sinistra possibile maglia da titolare per Sottil.

Le probabili formazioni- calcio d’inizio ore 20,45

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Rodriguez; Palestra, Adopo, Mazzitelli, Sulemana, Obert; Kilicsoy, Esposito. All. Pisacane.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. All. Di Francesco.

Arbitro Ermanno Feliciani a assistenti Alessandro Lo Cicero (Brescia) e Gamal Mokhtar (Lecco).quarto ufficiale Kevin Bonacina di Bergamo.

Giacomo Camplone della sezione di Lanciano e Marco Guida di Torre Annunziata saranno rispettivamente Var e Avar.