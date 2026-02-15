Roma , Gasperini:” alcune situazioni sono state positive che non siamo riusciti a chiuderle”

“Noi finiamo spesso queste gare con questi ragfazzi che devono crescere e mettere personalità Importante e tanta avere energia , ma alcune situazioni sono state positive che non siamo riusciti a chiuderle” Così Gian Piero Gasperini ai microfoni Dazn dopo il pareggio 2-2 contro il Napoli

Su Malen:” ha ottine caratteristiche e risesce a scambiare con i compagni. E’ scon noi olamente da 5 partite con noi possiamo fare con lui sempre meglio.Malen è stato cinico sul calcio di rigore , lui batte bene anche i calci di punizione”.

Le basi messe sono più che solide:” Credo che l’atteffiamento è il solito ,anche nel girone d’andata , probabilmente avremmo quache punto in più , abbiamo vinto tante partite , perdendo quache scontro diretto. Con il Milan abbiamo pareggiato con il Napoli amche”