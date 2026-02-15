Serie A: Napoli-Roma 2-2. Spinazzola e Alisson rispondono a Malen

Nel venticinquesimo turno di Serie A la sfida nel posticipo tra Napoli e Roma al Maradona finisce 2-2 .

La velocità è padrona sin dal fischio d’inizio .La Roma passa subito in vantaggio al 7′ , con Zaragoza che serve in velocità Malen , l’olandese suoera in velocità Rrhamani e di destro batte Milinkovic-Savic. Quasi in chisura del primo tempo m gli azzurri raggiungono il pareggio : Spinazzola controlla dal limite anticipa Celik e lascia partire un destro leggermente deviato da Pisilli. Si va al riposo 1-1 .

Nella ripresa la formazione allenata da Gasperini sembra un pò sulle gamabe il Napoli inizia bene ma, paga per un fallo di Rrhamani in area su Wesley con un calcio di rigore , dagli undici metri Malen al 71′ non perdona. Subito dopo lo stesso cenhtrale del Napoli e il laterale giallorosso escono per infortunio. Dal dischetto Malen non sbaglia e fa 2-1 al 71’.Il Napoli non ci sta e trascinato dal pubblico del Maradona all’82’ il neoentrato (e nuovo acquisto di gennaio degli azzurri) Alisson Santos fulmina Svilar con un destro secco da fuori area, per il definitivo 2-2. Il Napoli sale a 50 punti, a -3 dal Milan (che ha una partita in meno). Roma a quota 47, sempre a -3 dai partenopei e a +1 sulla Juventus.

IL TABELLINO

Napoli-Roma 2-2

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani (dal 25’ st Alisson Santos), Buongiorno; Gutierrez, Elmas (dal 34’ st Gilmour), Lobotka, Spinazzola (dal 25’ st Olivera); Politano (dal 40’ st Mazzocchi), Vergara (dal 34’ st Giovane); Hojlund. All. Conte. A disp. Meret, Contini, Lukaku.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli (dal 20’ st El Aynaoui), Wesley (dal 27’ st Tsimikas); Pellegrini (dal 20’ st Venturino), Zaragoza (dal 1’ st Soulé); Malen (dal 27’ st Robinio Vaz). All. Gasperini. A disp. Gollini, De Marzi, Ziolkowski, Rensch, Angelino, Della Rocca.

Arbitro: Colombo.

Marcatori: 7’ e rig. 71’ Malen (R), 40’ Spinazzola (N), 82’ Alisson Santos (N).

Ammoniti: Rrahmani (N); Mancini (R).