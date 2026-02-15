Serie A: Cremonese-Genoa 0-0

Un puntom per uno tra Cremonese e Genoa . Finisce 0-0 la sfida dello Zini tra i gigiorossi di Nicola e i rossoblu di De Rossi. Entrambe muovonomla classifica .

A izio mathc è il Genoa a partire con il piede sull’acceleratore:Norton-Cuffy al 31ì in area calci angolando , Audero si distente e mette la palla in calcio d’angolo. Quache accenno da parte dei grigiorossi ina rea genoana senza lcun pericolo per la difesa rossoblu, Si va al riposo con il risultato ad occhiali. Nella ripresa è invece Messias sfiora il gol per i rossoblù, al termine di una grande azione personale. La Cremonese ripdonde con l’ex Thorsby.

De Rossi manda in campo l’ex della Roma Baldanzi al debutto e Amorim i che Amorim , sulla loro spinta il genoa prova a chiudere il match e nonostantela suporemazia nelle giocate , rischia di andare sotto c pieno recupero sia la Cremonese: a Bijlow battuto, Bonazzoli colpisce infatti un legno clamoroso al 94’. Lo 0-0 porta, dunque, sia i rossoblù che i grigiorossi a 24 punti in classifica

IL TABELLINO

CREMONESE – GENOA 0-0

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Zerbin (88′ Floriani), Thorsby, Payero (59′ Grassi), Maleh, Pezzella (72′ Barbieri); Vardy (58′ Bonazzoli), Djuric (72′ Sanabria). All. Nicola

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy (72′ Martin), Malinovskyi, Frendrup (89′ Amorim), Ellertsson, Messias (72′ Baldanzi); Vitinha (60′ Ekuban), Colombo (72′ Ekhator). All. Daniele De Rossi

ARBITRO: Sozza

AMMONITI: Pezzella (C), Terracciano (C)