Serie A: Parma- Hellas Verona 2-1

Il Parma batte l’Hellas Verona 2-1 e prenota un posto per la salvezza.

Al Tardini i Ducali al 4′ stappano il match con Bernabè: l’iberico riceve l’assit da Keita e buca Montipò con un gran sinistro da fuori area. Il verona dimostra neroismo e si ritrova in dieci : Orban rimnedia un rosso diretto per proteste al 12’. Nel Verona Belghali lascia poi il campo per infortunio al 22. Al 41′ ’ Circati mette giù in area Bowie: calcio di rigore , sul dischetto Harroui, che pareggia dagli undici metri. In superiorità nunerica il Parma ci prova a ritornareiun vantaggio , ma la prima frazione termina 1 a 1. Nella rirpesa Strefezza centra una traversa al 71’. Il gol si fa maturo e al 93′ Pellegrino su cross di Nicolussi Caviglia con il colpo di testa sua specialità , manda a tappeto l’Hellas. Il Parma sale così a 29 punti, mentre Sammarco resta ultimo con 15.

IL TABELINO

PARMA-HELLAS VERONA 2-



PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Valenti (dal 1′ s.t. Ondrejka); Britschgi, Bernabé, Keita (dal 16′ s.t. Nicolussi Caviglia), Sørensen (dal 25′ s.t. Oristanio), Valeri; Strefezza (dal 48′ s.t. Ordonez), Pellegrino. All. Cuesta.



HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Edmundsson; Bradarić, Harroui (dal 34′ s.t. Slotsager), Al-Musrati, Niasse (dal 34′ s.t. Serdar), Belghali (dal 20′ s.t. Akpa Akpro); Bowie (dal 16′ s.t. Sarr), Orban. All. Sammarco

Marcatori: 4′ p.t. Bernabé, 43′ p.t. Harroui (rig.), 48′ s.t. Pellegrino

Arbitro: Pairetto

Ammoniti: 41′ p.t. Circati, 47′ p.t. Valenti, 44′ s.t. Akpa Akpro.

Espulsi: 11′ p.t. Orban