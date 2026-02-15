Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Itlia a quota 22 medaglie

Il record di medaglie vinte dalla squadra azzurra erera quello delle Olimpadi di Lillehammer , già superato grazie ale medaglie conquistate (oro) da i Federica Brignone nel gigante femminile e di Lisa Vittozzi nell’inseguimento femminile di biathlon e l’argento della coppia Moioli-Sommariva nello snowboard cross, l’Italia entra nella storia a Milano-Cortina 2026: raggiunta quota 22 medaglie.
Con Federica e Lisa, raggiunte 8 medaglie d’oro, più che triplicato il conto rispetto a Pechino 2022 (due ori), raddoppiato il numero di medaglie rispetto agli ultimi Giochi casalinghi, quelli di Torino 2006, quando l’Italia si fermò a 11 medaglie.