Olimpiadi Milano-Cortina: Brignone , oro-bis slalom gigante

Brignone:” Sono talmente senza parole che non riesco a capire cosa ho fatto”

Federica Brignone ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “Sono talmente senza parole che non riesco a capire cosa ho fatto. Nella prima manche sono stato tranquilla, fin troppo e avevo paura di non essere aggressiva. Nella seconda manche ho pensato solo a sciare e spingere il più possibile”. Poi l’arrivo e il trionfo davanti al pubblico italiano: “Al traguardo ho solo sentito urla e non ho capito più niente. Ho pensato solo al mio sci, l’ho vissuta bene”. Applausi anche per Lara Della Mea, fuori dal podio per appena 5 centesimi: “Deve solo essere orgogliosa del suo percorso qui e della gara che ha fatto”.