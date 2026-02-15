Olimpiadi Milano_Cortina: Vitozzi oro nel niathlon 10Km

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A , finale: Udinese-Sassuolo 1-2
Febbraio 15, 2026
scritto daRedazione

Quattro medaglie in due ore, per riscrivere tutti i record dell’Italia nelle Olimpiadi invernali. L’Italia completa il suo personale poker con la vittoria di Lisa Vittozzi, che conquista una strepitosa medaglia d’oro nell’inseguimento (10km) del biathlon. Scattata in quinta posizione con un ritardo di trentasette secondi dalla norvegese Kirkeeide, Lisa ha sfruttato la sua perfezione al tiro per trionfare: 22a medaglia e 8° oro per l’Italia.

Febbraio 15, 2026
