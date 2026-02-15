Quattro medaglie in due ore, per riscrivere tutti i record dell’Italia nelle Olimpiadi invernali. L’Italia completa il suo personale poker con la vittoria di Lisa Vittozzi, che conquista una strepitosa medaglia d’oro nell’inseguimento (10km) del biathlon. Scattata in quinta posizione con un ritardo di trentasette secondi dalla norvegese Kirkeeide, Lisa ha sfruttato la sua perfezione al tiro per trionfare: 22a medaglia e 8° oro per l’Italia.
Olimpiadi Milano_Cortina: Vitozzi oro nel niathlon 10Km
Febbraio 15, 2026