Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Coppa Italia Freccia Rossa: Como in semifinale . Napoli eliminato ai calci di rigore Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Atalanta , De Ketelaere: lesione posteriore del menisco ginocchio destro
Olimpiadi Milano-Cortina : il medagliere
Coppa Italia Freccia Rossa: Bologna - Lazio 1-4 dcr (1-1 dts)

Olimpiadi Milano-Cortina : il medagliere

Febbraio 11, 2026
scritto daRedazione

Medagliere Olimpiadi Invernali – La classifica aggiornata tra i Paesi partecipanti

. Ecco, di seguito, il medagliere Olimpiadi 2026 aggionato all’11 febbraio 2026.

    Norvegia: 7 ori, 2 argenti, 4 bronzo (13 medaglie totale)

    USA: 4 ori, 6 argenti, 2 bronzi (12 medaglie totale)

    Italia: 4 ori, 2 argento, 7 bronzo (13 medaglie totali)

    Svizzera: 4 ori, 1 argenti, 2 bronzi (7 medaglie totale)

    Germania: 3 ori, 3 argenti, 2 bronzi (8 medaglie totale)

    Francia: 3 ori, 3 argento, 1 bronzi (7 medaglie totale)

    Svezia: 3 ori, 2 argenti, 1 bronzi (6 medaglie totali)

    Austria: 2 ori, 5 argento, 1 bronzi (8 medaglie totale)

    Giappone: 2 ori, 2 argento, 4 bronzo (8 medaglie totali)

    Olanda: 1 oro, 2 argento, 0 bronzi (3 medaglie totale)

    Repubblica Ceca: 1 oro, 1 argenti, 0 bronzi (2 medaglie totale)

    Slovenia: 1 ori, 1 argento, 0 bronzi (2 medaglia totale)

    Canada: 0 ori, 1 argenti, 3 bronzo (4 medaglie totale)

    Cina: 0 ori, 1 argenti, 2 bronzo (3 medaglie totale)

    Corea del Sud: 0 ori, 1 argento, 1 bronzi (2 medaglie totale)

    Nuova Zelanda: 0 ori, 1 argento, 1 bronzi (2 medaglie totale)

    Lettonia: 0 ori, 1 argento, 0 bronzi (1 medaglia totale)

    Polonia: 0 ori, 1 argento, 0 bronzi (1 medaglia totale)

    Bulgaria: 0 ori, 0 argenti, 2 bronzi (2 medaglie totale)

    Belgio:0 ori, 0 argenti, 1 bronzo (1 medaglia totale)

    Finlandia: 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo (1 medaglia totale

Febbraio 11, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Atalanta , De Ketelaere: lesione posteriore del menisco ginocchio destro

Febbraio 11, 2026
Articolo successivo

Coppa Italia Freccia Rossa: Bologna - Lazio 1-4 dcr (1-1 dts)

Febbraio 12, 2026

Recommended for You

L’AIA ‘assolve’ Manganiello, Associazione Arbitri: quel mondo a parte fuori da ogni logica dai regolamenti