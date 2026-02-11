Olimpiadi Milano-Cortina : il medagliere

Medagliere Olimpiadi Invernali – La classifica aggiornata tra i Paesi partecipanti
. Ecco, di seguito, il medagliere Olimpiadi 2026 aggionato all’11 febbraio 2026.
Norvegia: 7 ori, 2 argenti, 4 bronzo (13 medaglie totale)
USA: 4 ori, 6 argenti, 2 bronzi (12 medaglie totale)
Italia: 4 ori, 2 argento, 7 bronzo (13 medaglie totali)
Svizzera: 4 ori, 1 argenti, 2 bronzi (7 medaglie totale)
Germania: 3 ori, 3 argenti, 2 bronzi (8 medaglie totale)
Francia: 3 ori, 3 argento, 1 bronzi (7 medaglie totale)
Svezia: 3 ori, 2 argenti, 1 bronzi (6 medaglie totali)
Austria: 2 ori, 5 argento, 1 bronzi (8 medaglie totale)
Giappone: 2 ori, 2 argento, 4 bronzo (8 medaglie totali)
Olanda: 1 oro, 2 argento, 0 bronzi (3 medaglie totale)
Repubblica Ceca: 1 oro, 1 argenti, 0 bronzi (2 medaglie totale)
Slovenia: 1 ori, 1 argento, 0 bronzi (2 medaglia totale)
Canada: 0 ori, 1 argenti, 3 bronzo (4 medaglie totale)
Cina: 0 ori, 1 argenti, 2 bronzo (3 medaglie totale)
Corea del Sud: 0 ori, 1 argento, 1 bronzi (2 medaglie totale)
Nuova Zelanda: 0 ori, 1 argento, 1 bronzi (2 medaglie totale)
Lettonia: 0 ori, 1 argento, 0 bronzi (1 medaglia totale)
Polonia: 0 ori, 1 argento, 0 bronzi (1 medaglia totale)
Bulgaria: 0 ori, 0 argenti, 2 bronzi (2 medaglie totale)
Belgio:0 ori, 0 argenti, 1 bronzo (1 medaglia totale)
Finlandia: 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo (1 medaglia totale