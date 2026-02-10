Serie A: Roma – Cagliari 2-0 con doppietta di Malen

La squadra di Gasperini supera 2-0 i sardi.

Inizio match con i giallorossi subito aggressivi i giallorossi pericolosi conb Ndicka e Malen , lapressione cgrea qualche apprensione anche al portiere Caprile che rischia da farsi autogol da solo inciampando tocca male il pallone in in fase di rinvio, ma riesce poi a calciarlo prima che quest’ultimo superi completamente la linea di porta. Ci prova Pisili dopo un belo slaom , CCaprile pronto alla respinta in angolo. Il poirtiere sardo nulla pouò fare su Malne , al 25′ sullo scavetto dell’olandese su imbeccata di Mancini . Il Cagliari prova qualche ripartenza , ma vine subito bloccato dalla diufesa giallorossa.Nella rirpesa r il raddoppio dell’ex Aston Villa al 65′ : Celik si incunea nell’area di rigore sarda e Malen spinge in rete il 2-0. S La reazione del Cagliari al 79′ con Sulemana , la conclusione potente di destro scheggia la traversa , poi Dossena non trova la porta da pochi passi sugli sviluppi di un calcio di punizione all’83’. Un finale che la Roma controlla e festeggia il successo dopo lo stop di Udine . Giallorossi che raggiungono al quarto posto la Juventus a quita 46 punti . Cagliari che incassa una sconbfitta dopo le tre vittorie consecutive fermo a quota 28 punti .

IL TABELLINO

ROMA-CAGLIARI 2-0

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, Cristante (39’ st El Aynaoui), Pisilli, Wesley; Soulé (39’ st Venturino), Pellegrini (12’ st Zaragoza); Malen (39’ st Arena). A disp.: Gollini, Zelezny, Rensch, Angelino, Tsimikas, Ziolkowski. All.: Gasperini

Cagliari (3-5-2): Caprile; Ze Pedro (42’ st Zappa), Dossena, Juan Rodriguez; Palestra; Mazzitelli (14’ st Sulemana); Adopo, Gaetano (42’ st Trepy), Obert; Esposito (28’ st Idrissi), Kilicsoy (28’ st Pavoletti). A disp.: Sherri, Ciocci, Raterink, Albarracin, Liteta, Paul Mendy. All.: Pisacane

Arbitro: Marcenaro

Marcatori: 25’ e 20’ st Malen

Ammoniti: Dossena (C), Palestra (C), Mancini (R), Gaetano (C), Zaragoza (R), Idrissi (C)