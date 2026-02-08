Inter, Chivu:”continuiamo a stare sul pezzo e a mantenere i piedi per terra”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A finale: Juventus-Lazio 2-2
Febbraio 8, 2026
scritto daRedazione

Cristian Chivu si gode il corpoo successo dell’Inter, (5-0) contro il Sassuolo Il tecnico nerazzurro al termine del match ha paralto a Dazn:” “Scudetto fatto al 75%? Per me lo scudetto è fatto allo 0%, mancano 14 partite e ci sono tante squadre in ballo. C’è tanto da fare e tanto da dimostrare”.  “Dobbiamo riconoscere il momento e la crescita, ma anche quanto fatto di buono negli ultimi due mesi e mezzo. Abbiamo avuto momenti in cui non siamo stati dominanti ma continuiamo a stare sul pezzo e a mantenere piedi per terra e umiltà. Speriamo di arrivare a marzo e aprile e vediamo dove siamo messi. Abbiamo una voglia matta di essere competitivi. E lo facciamo attraverso il lavoro e la fame che non deve mai mancare”. 

