Inter, Chivu:”continuiamo a stare sul pezzo e a mantenere i piedi per terra”

Cristian Chivu si gode il corpoo successo dell’Inter, (5-0) contro il Sassuolo Il tecnico nerazzurro al termine del match ha paralto a Dazn:” “Scudetto fatto al 75%? Per me lo scudetto è fatto allo 0%, mancano 14 partite e ci sono tante squadre in ballo. C’è tanto da fare e tanto da dimostrare”. “Dobbiamo riconoscere il momento e la crescita, ma anche quanto fatto di buono negli ultimi due mesi e mezzo. Abbiamo avuto momenti in cui non siamo stati dominanti ma continuiamo a stare sul pezzo e a mantenere piedi per terra e umiltà. Speriamo di arrivare a marzo e aprile e vediamo dove siamo messi. Abbiamo una voglia matta di essere competitivi. E lo facciamo attraverso il lavoro e la fame che non deve mai mancare”.