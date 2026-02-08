Serie A: Fiorentina- Torino 2-2

(Sergio Chiaretti) – Nella ventiquattresima giornata di Serie A, la Fiorentina non riewce a battere il Torino. I viola in vantaggio 2-1 fino al 93° poi raggiunti da un gol messo a segno da Maripan.
Al Franchi, i granata passano in vantaggio al 26′ con il colpo di testa di Casadei, A inizio ripresa, la Fiorentina parte con il,piede sull’acceleratore , ma Vanoli perde subito Gudmundsson per infortunio: al suo posto Harrison. Al (51′) i viola pareggiano con un tiro a giro all’incrocio dei pali di Solomon su assist di Mandragora. La viola non rallenta e al (57′) i Harrison serve Kean, l’attaccante in corsa èiazza un destro angolato per il 2-1. Nel recupero: fallo di Comuzzo su Aboukhla, lo stesso granata mette in area , Maripan anticipa anche Sineone e di testa batte De Gea per il 2-2 finale. In attesa di Lecce-Udinese, la Viola aggancia i salentini a 18 punti ma si mangia le mani per i due persi allo scadere, mentre Baroni sale a quota 27.
IL TABELLINO
FIORENTINA-TORINO 2-2
Fiorentina (4-3-2-1): De Gea 6,5; Dodo 6, Comuzzo 5, Pongracic 5,5, Parisi 6; Mandragora 6,5, Fagioli 6, Brescianini 6 (28′ st Fabbian 6); Solomon 7 (40′ st Ranieri sv), Gudmundsson 6 (3′ st Harrison 6,5, 28′ st Ndour 6); Kean 7 (40′ st Piccoli sv). A disp.: Lezzerini, Christensen, Gosens, Fazzini, Fortini, Kouadio, Balbo. All.: Vanoli 5,5
Torino (3-5-2): Paleari 6; Marianucci 5,5, Maripán 7, Coco 6,5; Lazaro 5,5 (24′ st Aboukhlal 6), Casadei 7, Ilkhan 6 (14′ st Anjorin 6), Gineitis 6,5, Obrador 5,5 (1′ st Pedersen 5,5); Kulenović 5,5 (14′ st Simeone 6), Adams 5,5 (38′ st Zapata sv). A disp.: Israel, Siviero, Nkounkou, Biraghi, Tamèze, Ebosse, Perciun, Njie. All.: Baroni 6
Arbitro: Colombo
Marcatori: 26′ Casadei (T), 6′ st Solomon (F), 12′ st Kean (F), 49′ st Maripán (T)
Ammoniti: Lazaro (T), Dodo (F), Maripán (T), Marianucci (T), Gineitis (T), Vanoli (F), Comuzzo (F), Aboukhlal (F